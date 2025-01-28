"Гренландська народна республіка": у держдумі РФ висунули претензії на острів
У російській держдумі вважають, що РФ готова "захистити" Гренландію та її народ
Про це депутат держдуми Віталій Мілонов заявив у розмові з пропагандистами "Газета.ru".
"Гренландія могла б стати новим суб'єктом РФ. Наприклад, Гренландська народна республіка. Отримати необхідний захист і підтримку, якого вона була позбавлена, перебуваючи під п'ятою данських окупантів, які вже є моральними виродженцями... Росія та Гренландія – це одна країна", - йдеться у заяві.
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За словами депутата, корінний народ Гренландії та Росія "розмовляють на діалекті однієї й тієї ж мови".
"Росія є єдиною нормальною державою зі сталою економікою та політичною системою, яка може підтримати наш спільний етнос. Етнос, який мешкає і в Росії, і в Гренландії. Цей етнос називається "інуїти" чи "ескімоси", як у нас заведено", — сказав Віталій Мілонов.
- Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністркою Данії Метте Фредеріксен висловив намір захопити Гренландію, пригрозивши країні введенням мит, якщо та не поступиться.
- За словами Трампа, США зможуть отримати контроль над Гренландією, буцімто 57 тис. жителів острова хочуть бути частиною Штатів.
- 28 січня повідомлялось, що Франція почала обговорювати з Данією відряджання своїх військ до Гренландії.
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