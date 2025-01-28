Про це депутат держдуми Віталій Мілонов заявив у розмові з пропагандистами "Газета.ru".

"Гренландія могла б стати новим суб'єктом РФ. Наприклад, Гренландська народна республіка. Отримати необхідний захист і підтримку, якого вона була позбавлена, перебуваючи під п'ятою данських окупантів, які вже є моральними виродженцями... Росія та Гренландія – це одна країна", - йдеться у заяві.

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За словами депутата, корінний народ Гренландії та Росія "розмовляють на діалекті однієї й тієї ж мови".

"Росія є єдиною нормальною державою зі сталою економікою та політичною системою, яка може підтримати наш спільний етнос. Етнос, який мешкає і в Росії, і в Гренландії. Цей етнос називається "інуїти" чи "ескімоси", як у нас заведено", — сказав Віталій Мілонов.