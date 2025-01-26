Трамп: жителі Гренландії хочуть бути частиною США
Дональд Трамп висловив впевненість, що США зможуть отримати контроль над Гренландією, стверджуючи, що 57 тис. жителів острова хочуть бути частиною Сполучених Штатів
Про це інформує The Guardian.
"Я вірю, що ми отримаємо Гренландію, тому що це дійсно має стосунок до свободи світу, - наголосив він. - Це не має нічого спільного зі Сполученими Штатами, окрім того, що ми єдині, хто може забезпечити свободу".
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Ці коментарі з'явилися після телефонної розмови, під час якої Трамп був агресивним у своїх намірах. За словами п'ятьох європейських чиновників, розмова пройшла в напруженій атмосфері.
Голова комітету з питань оборони данського парламенту, депутат-консерватор Расмус Ярлов підкреслив, що Данія ніколи не віддасть своїх громадян проти їхньої волі, попри потужність США.
- Президент США Дональд Трамп під час недавньої телефонної розмови з прем'єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен висловив намір захопити Гренландію, пригрозивши країні введенням мит, якщо та не поступиться.
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