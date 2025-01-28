Уряд збільшив термін укладання контрактів для військових капеланів

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Відповідно до рішення уряду, для укладання контракту про проходження військової служби на посадах Служби військового капеланства з дня видачі мандата кандидати матимуть 6 місяців. Окрім того, тепер копії виданих мандатів надаватимуть не релігійні організації, а безпосередньо Державною службою України з етнополітики та свободи совісті.

Також Кабмін вирішив, що про звільнення капеланів військові формування мають інформувати не лише Державну службу України з етнополітики, але й центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають відповідні військові формування.

"Ці зміни – не просто вдосконалення процедур, а турбота про наших військових, які щодня захищають Україну. Прагнемо усунути зайві перепони та забезпечити наших захисників будь-якою підтримкою, зокрема й духовною", – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

У відомстві пояснили, що ухвалені зміни спрямовані на розв'язання питань, пов’язаних із несвоєчасним укладанням контрактів про проходження військової служби на посадах Служби військового капеланства, а також із неповним інформуванням органів виконавчої влади. Нові правила сприятимуть належному укомплектуванню посад Служби військового капеланства, наголосили в Міноборони.