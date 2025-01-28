Уряд збільшив термін укладання контрактів для військових капеланів
Кандидати на посади капеланів відтепер матимуть шість місяців замість трьох для укладання контракту про проходження військової служби
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Відповідно до рішення уряду, для укладання контракту про проходження військової служби на посадах Служби військового капеланства з дня видачі мандата кандидати матимуть 6 місяців. Окрім того, тепер копії виданих мандатів надаватимуть не релігійні організації, а безпосередньо Державною службою України з етнополітики та свободи совісті.
Також Кабмін вирішив, що про звільнення капеланів військові формування мають інформувати не лише Державну службу України з етнополітики, але й центральні органи виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають відповідні військові формування.
"Ці зміни – не просто вдосконалення процедур, а турбота про наших військових, які щодня захищають Україну. Прагнемо усунути зайві перепони та забезпечити наших захисників будь-якою підтримкою, зокрема й духовною", – зазначив заступник міністра оборони бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
У відомстві пояснили, що ухвалені зміни спрямовані на розв'язання питань, пов’язаних із несвоєчасним укладанням контрактів про проходження військової служби на посадах Служби військового капеланства, а також із неповним інформуванням органів виконавчої влади. Нові правила сприятимуть належному укомплектуванню посад Служби військового капеланства, наголосили в Міноборони.
- За даними Генштабу, станом на жовтень 2024 року в ЗСУ служили понад 300 капеланів від 13 релігійних організацій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.85 Купівля 41.85Продаж 42.34
- EUR Купівля 43.73Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе