В ЗСУ служать понад 300 капеланів від 13 релігійних організацій, - Генштаб
Зараз в українській армії служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій
Про це повідомило Управління стратегічних комунікацій Генерального штабу ЗСУ 12 жовтня у привітанні до професійного свята військових капеланів.
У Генштабі зазначили, що капеланське служіння в ЗСУ розпочалося з 2021 року, але фактично з’явилися ще на початку російського вторгнення в Крим та на Донбас у 2014 році.
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"Зараз у війську служать понад 300 священників та богословів від 13 релігійних організацій. На фронті, в тилу чи у шпиталі, вони завжди поруч зі своїми підопічними, щоб помолитись разом, здійснити Таїнство чи просто вислухати людину, якій потрібна порада духівника", - йдеться у повідомленні.
День військового капелана
Традиційно, День військового капелана відзначається 12 жовтня на честь Святителя Мартина Милостивого, єпископа Турського, якого прийнято вважати засновником військового капеланства і покровителем військових капеланів.
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