Звʼязок з російською церквою означає причетність до вбивств, - військовий капелан Дмитрієв
Капелан військового інституту національного університету ім. Тараса Шевченка Сергій Дмитрієв розповів, що російська церква давно вже використовується путінським режимом для досягнення своїх політичних цілей
Про це він розповів в етері Еспресо
"Для мене було принциповим у 2014 році вийти з УПЦ МП. Адже це церква, яка вже з того року благословляла вбивати людей. Тому, якщо ти належиш до цієї церкви, то відповідно причетний до вбивств. Варто чесно про це говорити. Це не православна церква й сподіватись, що це якісь зміниться не варто. Кремль і далі використовує релігію для досягнення своїх цілей", - пояснив Дмитрієв.
За словами капелана, повномасштабне вторгнення РФ в Україну вплинуло на священників, які почали відмовлятись від московського патріархату
"Після 2014 року я мав багато контактів священників, які все ще сумнівались. З отриманням Томоса звʼязок з ними поступово був втрачений. І лише повномасштабне вторгнення почало впливати на перехід священників до ПЦУ. До речі, саме ці священники, які мали сумніви, говорили, що якби вони ще у 2014 році вийшли з УПЦ МП, то можливо б війни не було б", - додав він.
- 3 травня платформа "Опендатабот" повідомила, що в Україні продовжують свою діяльність 8097 церков, які належать до московського патріархату, найбільше з них розташовані в Донецькій області - 683
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