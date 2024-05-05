Звʼязок з російською церквою означає причетність до вбивств, - військовий капелан Дмитрієв

Про це він розповів в етері Еспресо



"Для мене було принциповим у 2014 році вийти з УПЦ МП. Адже це церква, яка вже з того року благословляла вбивати людей. Тому, якщо ти належиш до цієї церкви, то відповідно причетний до вбивств. Варто чесно про це говорити. Це не православна церква й сподіватись, що це якісь зміниться не варто. Кремль і далі використовує релігію для досягнення своїх цілей", - пояснив Дмитрієв.

За словами капелана, повномасштабне вторгнення РФ в Україну вплинуло на священників, які почали відмовлятись від московського патріархату

"Після 2014 року я мав багато контактів священників, які все ще сумнівались. З отриманням Томоса звʼязок з ними поступово був втрачений. І лише повномасштабне вторгнення почало впливати на перехід священників до ПЦУ. До речі, саме ці священники, які мали сумніви, говорили, що якби вони ще у 2014 році вийшли з УПЦ МП, то можливо б війни не було б", - додав він.