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Опендатабот назвав кількість церков московського патріархату в Україні. Найбільше - на Донеччині

3 травня, 2024 п'ятниця
21:59
Суспільство московський патріархат
Зміст

В Україні продовжують свою діяльність 8097 церков, які належать до московського патріархату, найбільше з них розташовані в Донецькій області - 683

Про це повідомила платформа "Опендатабот".

Згідно з оприлюдненою інформацією, на початку повномасштабної війни з Росією в Україні діяли 8 782 церков московського патріархату. Зараз відомо, що з них до Православної церкви України перейшли 685.

"Пік переходів відбувся у 2023 році — тоді до ПЦУ навернулося 386 громад. Проте з грудня минулого року по квітень 2024 їх кількість зросла всього на 96 церков. Найбільше установ змінили своє релігійне спрямування у Київській області — 164, а також Хмельницькій та Вінницькій — 155 та 75 відповідно", - інформує ресурс.

Акцентовано, що найбільше церков у держав, які належать МП, розташовані в Донецькій області - 683 громади. Друге місце за чисельністю поділяють Вінниччина й Дніпропетровщина - по 526.

Опендатабот зазначає, що лише 22 проросійські церкви з усіх 8096 чинних в Україні у своєму найменуванні вказують приналежність до Московського патріархату. Водночас ще 42 храмам у Чернівецькій області Міністерство юстиції самостійно доповнило назву на кшталт "релігійна організація не вказала приналежність до московського патріархату".

"До слова, ще 7 громад самостійно змінили своє найменування з примусового на попереднє. А три церкви після такого перейменування перейшли до ПЦУ", - додають у повідомленні.

Опендатабот нагадав, що напередодні повномасштабної війни в Україні набрали чинності зміни до закону "Про свободу совісті та релігійні організації", відповідно до яких церкви й релігійні установи повинні змінити назву в Єдиному державному реєстрі так, аби було зрозуміло, що організація належить до МП. Якщо ж цього зроблено не було - зміни вносились примусово. Офіційна назва організації отримує примітку: "релігійна організація не вказала приналежність до російської православної церкви (московського патріархату)".

  • 5 жовтня 2023 року парламентарі зібрали 226 підписів під зверненням до голови ВР Руслана Стефанчука про винесення на голосування рішення щодо заборони УПЦ МП.
  • Перед тим очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що серед депутатського корпусу українського парламенту відсутня більшість голосів, що можуть бути віддана за закон щодо припинення діяльності церкви Московського патріархату. Йдеться про щонайменше 226 голосів народних обранців.
  • 19 жовтня Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. За таке рішення проголосували 267 нардепів.
  • 5 березня 2024 року комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту ухвалити в другому читанні та в цілому законопроєкт про заборону релігійних організацій, які пов'язані з Росією.
  • 4 квітня стало відомо, що Верховний Суд вперше ухвалив рішення, що визнає законним перехід релігійної громади з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України.
  • 2 травня Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики звернувся до апарату парламенту з вимогою пояснити відсутність на сайті ВР тексту законопроєкту про заборону московського патріархату.
  • 3 травня в апараті Верховної Ради заявили, що кінцевий варіант порівняльної таблиці до законопроєкту про заборону московського патріархату був наданий 1 травня Головному юридичному управлінню.
Теги:
Україна
УПЦ МП
Війна з Росією
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