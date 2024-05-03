Опендатабот назвав кількість церков московського патріархату в Україні. Найбільше - на Донеччині

Про це повідомила платформа "Опендатабот".

Згідно з оприлюдненою інформацією, на початку повномасштабної війни з Росією в Україні діяли 8 782 церков московського патріархату. Зараз відомо, що з них до Православної церкви України перейшли 685.

"Пік переходів відбувся у 2023 році — тоді до ПЦУ навернулося 386 громад. Проте з грудня минулого року по квітень 2024 їх кількість зросла всього на 96 церков. Найбільше установ змінили своє релігійне спрямування у Київській області — 164, а також Хмельницькій та Вінницькій — 155 та 75 відповідно", - інформує ресурс.

Акцентовано, що найбільше церков у держав, які належать МП, розташовані в Донецькій області - 683 громади. Друге місце за чисельністю поділяють Вінниччина й Дніпропетровщина - по 526.

Опендатабот зазначає, що лише 22 проросійські церкви з усіх 8096 чинних в Україні у своєму найменуванні вказують приналежність до Московського патріархату. Водночас ще 42 храмам у Чернівецькій області Міністерство юстиції самостійно доповнило назву на кшталт "релігійна організація не вказала приналежність до московського патріархату".

"До слова, ще 7 громад самостійно змінили своє найменування з примусового на попереднє. А три церкви після такого перейменування перейшли до ПЦУ", - додають у повідомленні.

Опендатабот нагадав, що напередодні повномасштабної війни в Україні набрали чинності зміни до закону "Про свободу совісті та релігійні організації", відповідно до яких церкви й релігійні установи повинні змінити назву в Єдиному державному реєстрі так, аби було зрозуміло, що організація належить до МП. Якщо ж цього зроблено не було - зміни вносились примусово. Офіційна назва організації отримує примітку: "релігійна організація не вказала приналежність до російської православної церкви (московського патріархату)".