У Верховній Раді ще немає 226 голосів за заборону УПЦ (МП), тривають дискусії всередині різних партій, - Стефанчук

Про це в інтерв'ю для української служби "Радіо Свобода", що вийшло сьогодні, 23 вересня 2023 року, заявив очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Мені здається, що поки немає 226 голосів навколо такого важливого законодавчого акту, виносити його у залу, провалювати для того, щоб просто потішити Російську Федерацію, то це просто безглуздо і юридично, і політично безвідповідально", - сказав спікер українського парламенту.

За його словами, з цього питання поки що тривають дискусії всередині різних партійних фракцій, зокрема, як він висловився, й дуже патріотичних.

"Я дуже хочу вірити в те, що я побачу 226 голосів. Але поки йде внутрішня дискусія, тому що дискусія проходить не тільки всередині "Слуги Народу", а проходить у тому числі в межах інших партій, які позиціонують себе як дуже патріотичні. Навіть у фракції, про яку ми говоримо, є чи теперішні, чи колишні попи цієї церкви", - зазначив Стефанчук.

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При цьому голова Верховної Ради наголосив, що порядок денний формує не він, а погоджувальна рада, тож і законопроєкт щодо заборони діяльності Української православної церкви Московського патріархату на голосування має виставлятися теж за рішенням цього органу.

"Мені дуже дивно, що у Верховній Раді знайшлося 125 людей (кількість підписантів під згаданим законопроєктом станом на День Незалежності 24 серпня 2023 року - ред.), які ніколи не читали книгу, яка називається "Регламент Верховної Ради України". Тому що у цій невеличкій книжці, яку можна за 4 роки осилити народному депутату, чітко вказано, що я як голова Верховної Ради не впливаю на порядок денний. Порядок денний формується виключно погоджувальною радою. Але ще раз говорю, що парламент – це механізм, який ухвалює рішення колективно", - пояснив Руслан Стефанчук.



"Я не маю права голосу на погоджувальній раді по порядку денному. Я просто веду, точно як веду і Верховну Раду. У мене немає права вирішального голосу на Верховній Раді. Я - один з", - додав очільник українського парламенту.

У відповідь на уточнююче запитння "Тобто, якщо погоджувальна рада проголосує, в порядку денному з’являться законопроєкти про заборону УПЦ (МП)?" Стефанчук відповів ствердно:



"Воно буде в порядку денному".