"Домашнє завдання ще не виконане": депутат Європарламенту Саударгас розповів, що необхідно зробити Україні для повної інтеграції в ЄС
Депутат Європарламенту та віцеспікер Сейму Литви (2020-2024) Паулюс Саударгас заявив, що ЄС буде готовий запропонувати повну інтеграцію Україні, якщо вона залишатиметься непохитною і зосередженою на реформах
Про це він заявив в інтерв'ю Еспресо.
"Домашнє завдання ще не виконане, але в України є потенціал для досягнення успіху. Якщо Україна залишатиметься непохитною і зосередженою на реформах, ЄС буде готовий надати доступ до єдиного ринку і запропонувати повну інтеграцію. Обидві сторони повинні працювати в партнерстві для досягнення цієї мети в найкоротші терміни. З обох сторін є добра воля, і разом ми зробимо це можливим", - заявив євродепутат.
За його словами, процес вступу України в ЄС базується на досягненнях і прогресі - це відображення цінностей, договорів та принципів, які пов'язують Євросоюз і Київ.
Саударгас наголосив, що ЄС готовий підтримувати Україну на шляху до вступу.
Водночас, як наголосив депутат, Єврокомісія під новим керівництвом повністю підтримує "амбітну і чітку" дорожню карту, гарантуючи, що на кожному кроці переговорів буде "структурований і всеосяжний" діалог.
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