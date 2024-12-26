"Домашнє завдання ще не виконане": депутат Європарламенту Саударгас розповів, що необхідно зробити Україні для повної інтеграції в ЄС

Про це він заявив в інтерв'ю Еспресо.

"Домашнє завдання ще не виконане, але в України є потенціал для досягнення успіху. Якщо Україна залишатиметься непохитною і зосередженою на реформах, ЄС буде готовий надати доступ до єдиного ринку і запропонувати повну інтеграцію. Обидві сторони повинні працювати в партнерстві для досягнення цієї мети в найкоротші терміни. З обох сторін є добра воля, і разом ми зробимо це можливим", - заявив євродепутат.

За його словами, процес вступу України в ЄС базується на досягненнях і прогресі - це відображення цінностей, договорів та принципів, які пов'язують Євросоюз і Київ.

Саударгас наголосив, що ЄС готовий підтримувати Україну на шляху до вступу.

Водночас, як наголосив депутат, Єврокомісія під новим керівництвом повністю підтримує "амбітну і чітку" дорожню карту, гарантуючи, що на кожному кроці переговорів буде "структурований і всеосяжний" діалог.

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №№ 10319, 11443, які є важливими для набуття членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).



