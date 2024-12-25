Зеленський підписав закони, необхідні для членства України в ОЕСР

Відповідна інформація з'явилася на сайті ВРУ в картках законопроєктів №№ 10319 і 11443.

Законопроєкт №10319 стосується податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Як зазначили у Верховній Раді, законопроєкт має на меті сприяти подальшому запровадженню міжнародних стандартів у боротьбі з хабарництвом і підкупом посадових осіб.

Зокрема, законопроєкт

передбачає, що органи контролю підприємств надаватимуть НАБУ інформацію про випадки підкупу посадових осіб

встановлює податкові наслідки за підкуп посадових осіб

забороняє віднесення до складу витрат підкуп посадових осіб.

Законопроєкт №11443 – про приведення у відповідність до міжнародних стандартів відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення.

Метою прийняття цього законопроєкту є забезпечення виконання Україною взятих на себе зобов’язань з імплементації рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби з підкупом іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях і запровадження такого механізму притягнення до відповідальності юридичних осіб, який відповідатиме Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.

Обидва законопроєкти є важливими для подальшого руху України до членства в OECD. Ухваливши їх, Верховна Рада виконала зобовʼязання перед Організацією економічного співробітництва та розвитку, необхідні для вступу України.

Довідка. Організація економічного співробітництва та розвитку – міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 38 країн. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ разом із МВФ та Світовим банком. У 2022 році Україна розпочала процес приєднання до ОЕСР як невіддільної її частини.