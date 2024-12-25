Зеленський підписав закони, необхідні для членства України в ОЕСР
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкти №№ 10319, 11443, які є важливими для набуття членства в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР)
Відповідна інформація з'явилася на сайті ВРУ в картках законопроєктів №№ 10319 і 11443.
Законопроєкт №10319 стосується податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.
Як зазначили у Верховній Раді, законопроєкт має на меті сприяти подальшому запровадженню міжнародних стандартів у боротьбі з хабарництвом і підкупом посадових осіб.
Зокрема, законопроєкт
- передбачає, що органи контролю підприємств надаватимуть НАБУ інформацію про випадки підкупу посадових осіб
- встановлює податкові наслідки за підкуп посадових осіб
- забороняє віднесення до складу витрат підкуп посадових осіб.
Законопроєкт №11443 – про приведення у відповідність до міжнародних стандартів відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення.
Метою прийняття цього законопроєкту є забезпечення виконання Україною взятих на себе зобов’язань з імплементації рекомендації Ради ОЕСР щодо подальшої боротьби з підкупом іноземних посадовців у міжнародних ділових операціях і запровадження такого механізму притягнення до відповідальності юридичних осіб, який відповідатиме Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях.
Обидва законопроєкти є важливими для подальшого руху України до членства в OECD. Ухваливши їх, Верховна Рада виконала зобовʼязання перед Організацією економічного співробітництва та розвитку, необхідні для вступу України.
Довідка. Організація економічного співробітництва та розвитку – міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 38 країн. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ разом із МВФ та Світовим банком. У 2022 році Україна розпочала процес приєднання до ОЕСР як невіддільної її частини.
- Верховна Рада України ухвалила законопроєкти №№ 11443 і 10319 4 грудня
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