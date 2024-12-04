Рада ухвалила низку законів, чим виконала зобовʼязання перед Організацією економічного співробітництва
У середу, 4 грудня, Верховна Рада України прийняла законопроєкти №11443 і №10319, чим виконала всі зобовʼязання перед Організацією економічного співробітництва та розвитку
Про це повідомили народні обранці Ярослав Железняк та Олексій Геращенко.
Так, законопроєкт №10319 стосується податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Його підтримали 287 народних депутатів.
Крім цього, депутати схвалили законопроєкт № 11443 про приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення. За відповідний проєкт проголосував 261 депутат.
"Тут трохи була дисккомунікація з бізнесом, тому що там санкція за спроби підкупу іноземної посадової особи", - повідомив Железняк.
Він пояснив, що це дуже важливі кроки для подальшого руху України до членства в ОЕСР. Нардеп додав, що закони треба було ухвалити у грудні до наступного етапу перемовин щодо цього питання. 13 грудня запланований фінальний звіт перед подачею заявки.
Довідка. Організація економічного співробітництва та розвитку – міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 38 країн. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ разом з МВФ та Світовим банком.
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