Рада ухвалила низку законів, чим виконала зобовʼязання перед Організацією економічного співробітництва

Про це повідомили народні обранці Ярослав Железняк та Олексій Геращенко.

Так, законопроєкт №10319 стосується податкових заходів для подальшої боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Його підтримали 287 народних депутатів.

Крім цього, депутати схвалили законопроєкт № 11443 про приведення у відповідність з міжнародними стандартами відповідальності юридичних осіб за корупційні правопорушення. За відповідний проєкт проголосував 261 депутат.

"Тут трохи була дисккомунікація з бізнесом, тому що там санкція за спроби підкупу іноземної посадової особи", - повідомив Железняк.

Він пояснив, що це дуже важливі кроки для подальшого руху України до членства в ОЕСР. Нардеп додав, що закони треба було ухвалити у грудні до наступного етапу перемовин щодо цього питання. 13 грудня запланований фінальний звіт перед подачею заявки.

Довідка. Організація економічного співробітництва та розвитку – міжнародна організація, членами якої на сьогодні є 38 країн. 70 країн мають статус партнерів ОЕСР, беручи участь у багатьох сферах її діяльності. За впливом ОЕСР належить до трійки провідних світових економічних установ разом з МВФ та Світовим банком.