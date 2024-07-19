Законопроєкт про угоди з визнання провини в корупційних справах вже оцінює Єврокомісія, - Стефанішина

Про це повідомляє віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в коментарі Інтерфакс Україна.

"Угоди про визнання винуватості є дуже поширеною світовою практикою. Ця практика є вже і в Україні. Однак чинний механізм малоефективний, що відзначено в оцінках міжнародних експертів", - сказала Стефанішина.

Саме тому, як каже дипломатка, підвищення ефективності укладання угод передбачено Державною антикорупційною програмою на 2023-2025 роки, планом України (Ukraine Facility), а також звітом по Україні у рамках Пакета розширення, тобто є частиною плану реформ узгодженого з європейськими партнерами.

Стефанішина заявила, що законопроєкт проходить оцінку Європейської комісії у рамках звіту про розширення та буде доопрацьований у разі коментарів до нього. Водночас вона закликала не піддаватися маніпуляціям.

Про законопроєкт

Як зазначають у пояснювальній записці, законопроєкт №11340 має на меті вдосконалити законодавства в частині положень, які визначають укладання угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень.

Зокрема законопроєктом пропонується застосовувати штраф як додаткове покарання у разі укладення відповідної угоди у випадках, коли таке покарання не передбачено в санкції статті.

Таким чином підозрювані в корупції зможуть сплатити штраф:

за вчинення кримінального проступку - від 204 тисяч грн до 2,04 млн грн;

за вчинення нетяжкого злочину - від 2,05 млн до 20,4 млн грн;

за вчинення тяжкого злочину - від 20,4 млн до 102 млн грн;

за вчинення особливо тяжкого злочину - від 102 млн грн до 204 млн грн.

У Центрі протидії корупції зазначили, що законопроєкт №11340 дозволяє корупціонерам легально відкупитися від в’язниці та додали, що НАБУ, САП та Комітет з антикорупційної політики виступають проти нього