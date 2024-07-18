Рада підтримала за основу законопроєкт про підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у корупційних справах
Верховна Рада у четвер, 18 липня, підтримала в першому читанні законопроєкт щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у кримінальному провадженні по корупційних злочинах
Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.
"Це про укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях, особливо у справах, пов'язаних з корупцією", - написала Геращенко.
За словами Железняка, попри ризики, на які вказали Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Антикорупційний комітет, законопроєкт підтримали 231 депутат.
Про законопроєкт
Як зазначають у пояснювальній записці, законопроєкт №11340 має на меті вдосконалити законодавства в частині положень, які визначають укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень.
Зокрема законопроєктом пропонується застосовувати штраф як додаткове покарання у разі укладення відповідної угоди у випадках, коли таке покарання не передбачено в санкції статті.
Таким чином підозрювані в корупції зможуть сплатити штраф:
- за вчинення кримінального проступку - від 204 тисяч грн до 2,04 млн грн;
- за вчинення нетяжкого злочину - від 2,05 млн до 20,4 млн грн;
- за вчинення тяжкого злочину - від 20,4 млн до 102 млн грн;
- за вчинення особливо тяжкого злочину - від 102 млн грн до 204 млн грн.
У Центрі протидії корупції зазначили, що законопроєкт №11340 дозволяє корупціонерам легально відкупитися від в’язниці та додали, що НАБУ, САП та Комітет з антикорупційної політики виступають проти нього.
- Також Верховна Рада сьогодні прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо. За це проголосували 231 нардеп
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