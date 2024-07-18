Рада підтримала за основу законопроєкт про підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості у корупційних справах

Про це повідомили нардепи Ярослав Железняк та Ірина Геращенко.

"Це про укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях, особливо у справах, пов'язаних з корупцією", - написала Геращенко.

За словами Железняка, попри ризики, на які вказали Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП), Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Антикорупційний комітет, законопроєкт підтримали 231 депутат.

Про законопроєкт

Як зазначають у пояснювальній записці, законопроєкт №11340 має на меті вдосконалити законодавства в частині положень, які визначають укладення угод про визнання винуватості у кримінальних провадженнях щодо корупційних та пов’язаних з корупцією кримінальних правопорушень.

Зокрема законопроєктом пропонується застосовувати штраф як додаткове покарання у разі укладення відповідної угоди у випадках, коли таке покарання не передбачено в санкції статті.

Таким чином підозрювані в корупції зможуть сплатити штраф:

за вчинення кримінального проступку - від 204 тисяч грн до 2,04 млн грн;

за вчинення нетяжкого злочину - від 2,05 млн до 20,4 млн грн;

за вчинення тяжкого злочину - від 20,4 млн до 102 млн грн;

за вчинення особливо тяжкого злочину - від 102 млн грн до 204 млн грн.

У Центрі протидії корупції зазначили, що законопроєкт №11340 дозволяє корупціонерам легально відкупитися від в’язниці та додали, що НАБУ, САП та Комітет з антикорупційної політики виступають проти нього.