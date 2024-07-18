Верховна Рада підтримала законопроєкт про підвищення акцизу на пальне
Верховна Рада у четвер, 18 липня, прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо. За це проголосували 231 нардеп
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За його словами, уряд прийняв законопроєкт №11256-2 про підвищення акцизного податку на паливо, та підтримав правка №267 про газ.
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Про законопроєкт
У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт був зареєстрований задля наближення національного законодавства до стандартів ЄС.
Закон набуває чинності з 1 вересня 2024 року. Він передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального, які набиратимуть чинності з 1 січня 2028 року.
Зокрема на кінцевому етапі встановлять такі ставки: на бензин - 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне - 330 євро за 1000 л, на скраплений газ - 70 євро за 1000 літрів.
Фото: Ярослав Железняк
Зазначається, що завдяки відповідним норм, до державного бюджету в другому півріччі 2024-го щомісяця надходитиме по 1 604,72 млн гривень.
- Раніше Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95", зазначав, що був штучно зроблений ажіотаж щодо підвищення податку на пальне, бо це буденне коливання ціни на 1,5-2 гривні, яке зазвичай автомобілісти не помічають.
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