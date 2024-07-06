"Мене дивує хайп навколо цієї теми": директор "Консалтингової групи А-95" Куюн про підвищення акцизу на пальне

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Щодо підвищення акцизу на пальне, мене дивує хайп навколо цієї теми. Річ у тому, що податок на бензин підвищується на 1,5 гривні, дизпальне - на 2 гривні, трохи більше на скраплений газ, який може бути десь до 5 гривень на літрі. Щодо бензину та дизелю, то ці 1,5- 2 гривні є абсолютно буденними коливаннями, які автомобілісти зазвичай навіть не помічають", - зауважив директор "Консалтингової групи А-95".

На його думку, був штучно зроблений цей ажіотаж. На якихось телеграм-каналах прогнозували збільшення ціни до 75-80 гривень, що не є правдою.

"Сьогодні, наприклад, у середньому ціна дизпального 52 гривні, бензин – 55 гривень, а навіть, якщо додати 2 гривні, то 75 ніяк не виходить, тому насправді ніякої особливої трагедії немає. Я взагалі вважаю, що це дуже лагідний підхід, бо в умовах війни міг бути набагато жорсткішим", - резюмував Сергій Куюн.