Рада підтримала у першому читанні підвищення акцизів на пальне до мінімального рівня ЄС

Про це повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

Він розповів, що ухвалення законопроєкту підтримали 227 депутатів.

Спираючись на європейську директиву № 2003/96/ЄС, мінімальні ставки акцизного податку мають становити:

бензин – 359 євро 1000 літрів;

дизельне паливо – 330 євро за 1000 літрів;

скраплений газ – 125 євро за 1 000 кілограмів.

До цих показників акцизи підвищуватимуться протягом п’яти років.

Фото: t.me/yzheleznyak

4 червня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби.

Наразі ставка акцизу для бензину становить 213,5 євро за 1000 літрів, для дизелю — 139,5 євро, автогазу - 52 євро, альтернативного палива – 162 євро.