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Рада підтримала законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби у першому читанні

4 червня, 2024 вiвторок
15:41
Суспільство

У вівторок, 4 червня, Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби

Зміст

Про це народний депутат України Ярослав Железняк повідомив у своєму Telegram-каналі.

Проєкт закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби" зареєстрований у Раді під №11090.

"За" проголосували - 249 депутатів.

Як стверджує Железняк, згідно із законопроєктом, акциз на цигарки привʼязують до євро, а не гривні. У 2025-му році він зросте на +23%, а потім 2016-2028 буде по +5%.

Натомість, за словами нардепа, цього року збільшення буде тільки у випадку девальвації. 

"Реалізація законопроекту матиме наслідком збільшення доходів бюджету за рахунок додаткових надходжень акцизного податку з тютюнових виробів у 2025 році у сумі близько 612 млн грн, у 2026 році – 5 млрд грн, у 2027 році – 9,3 млрд грн, у 2028 році – 13,8 млрд грн", - пояснив він.

  • Надходження до держбюджету України від акцизів на тютюнові та нікотинові вироби 2023 року становили 80,3 млрд грн.

Теги:
Україна
Верховна Рада
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