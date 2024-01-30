У 2023 році держбюджет отримав 80 млрд грн від акцизів на тютюнові й нікотинові вироби

Про це повідомила громадська організація "Життя".

За даними ГО, надходження до держбюджету України від акцизів на тютюнові й нікотинові вироби у 2023 році були на 21,3 млрд грн, або 36%, більшими, ніж у 2022 році (59 млрд грн) та на 26,5% більшими, ніж у 2021-му (63,5 млрд грн).

В організації пояснюють, що такі рекордні показники зумовлені кількома факторами. Серед них:

реалізація 7-річного плану щорічного підвищення тютюнових акцизів на 20%;

гармонізація акцизів на сигарети для нагрівання (ТВЕН) та сигарили до рівня сигарет;

створення виробниками/імпортерами запасів (форестелінг).

Ключове значення має реалізація семирічного плану щорічного підвищення тютюнових акцизів на 20%, який діє з 2018 року та був упроваджений на виконання вимог директиви 2011/64/EU (встановити специфічний акциз на сигарети на рівні не менш ніж 90 євро за 1000 сигарет). Від моменту його введення надходження від акцизного податку на тютюнові вироби зросли вдвічі.

Проте, як стверджують аналітики, у 2025 році через девальвацію гривні, спричинену повномасштабним вторгненням Росії, Україна може не досягнути запланованого показника. За прогнозованим курсом гривні до євро він буде лише на рівні 70 євро за 1000 сигарет, що на 22% менше, ніж узяті Україною зобовʼязання перед європейськими партнерами.

Щодо впливу на рівень надходжень гармонізації акцизів на ТВЕН і сигарили до рівня сигарет, то податкові преференції для ТВЕН ліквідовано з січня 2021 року. В підсумку український бюджет отримав шестикратне збільшення надходжень від акцизів на ТВЕН, на 16% зросли загальні акцизні збори з тютюнових виробів у 2021 році. У 2023 році акцизні надходження від ТВЕН сягнули понад 14,3 млрд грн.

Згідно з аналізом акцизних надходжень, у 2023 році тютюнові виробники й імпортери накопичили значні запаси тютюнових виробів, щоб реалізувати їх за старими цінами після підвищення акцизів з 1 січня 2024 року. Також на формування розриву у 36% тютюнових акцизних надходжень між 2022 і 2023 роками вплинув початок великої війни Росії проти України. На початку 2022 року тютюнові компанії виробів зупинили виробництво тютюнових виробів, що спричинило мінімальні надходження акцизного податку.

Експерти наголошують, що вже 2024 року потрібно підвищувати акцизи на тютюн. Якщо ж додаткового підвищення не відбудеться, це може призвести до просідання надходжень. Натомість реалізація запропонованого ГО "Життя" двоетапного плану підвищення акцизу на тютюнові вироби забезпечить надходження додаткових 36 млрд грн до військового бюджету України за 2024–2025 роки.

Фото: інфографіка ГО "Життя"/ center-life.org

"Відсутність додаткового підвищення тютюнових акцизів у 2024 році може призвести до менших акцизних надходжень, ніж отримали у 2023 році. Україна може виконати євроінтеграційні зобовʼязання та досягнути 90 євро за 1000 сигарет, сигарил чи сигарет для нагрівання вже у 2025 році – це забезпечить додаткові 36 млрд грн надходжень у Держбюджет. Окрім бюджетних надходжень, зниження цінової доступності тютюнових виробів дозволить захистити дітей і молодь від початку куріння та збереже людський капітал України", – зауважив виконавчий директор ГО "Життя" Дмитро Купира.

Україна як кандидат у члени ЄС буде зобовʼязана привести своє законодавство у відповідність до вимог ЄС. А Єврокомісія розглядає нову мінімальну акцизну ставку на тютюнові вироби у розмірі 180 євро за 1000 штук. Тож досягнення показника в 90 євро в ГО називають мінімальним завданням Кабміну та Верховної Ради, під час виконання якого потрібно закласти новий план підвищення тютюнових акцизів.

Довідково. За даними опитування КМІС на замовлення ГО "Життя", у грудні 2023 року рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами становив 13%. Для ліквідації нелегальної торгівлі тютюновими виробами Україні доцільно ратифікувати міжнародний договір ВООЗ "Протокол про ліквідацію незаконної торгівлі тютюном", який передбачає комплекс ефективних заходів, що дозволить уряду вирішити проблему. Сторонами протоколу вже стали 68 держав, зокрема усі члени ЄС.

Щороку в Україні від хвороб, спричинених курінням, помирає 130 тисяч людей, а ще 325 тисяч українців живуть неповноцінне життя та втрачають працездатність.