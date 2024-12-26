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Головна Кримінал Знущання з бійців у 211-й понтонно-мостовій бригаді: командира взводу оголосили в розшук за двома кримінальними статтями

Знущання з бійців у 211-й понтонно-мостовій бригаді: командира взводу оголосили в розшук за двома кримінальними статтями

Ольга Бабишена
26 грудня, 2024 четвер
17:54
Кримінал ЗСУ

Командира одного зі взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади оголосили в розшук за двома кримінальними статтями. Він причетний до знущання з військових

Зміст

Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, командир взводу під час перебування в зоні виконання завдань на Сході України з лютого по травень 2024 року неодноразово застосовував насильство щонайменше стосовно трьох військових.

 "У лютому 2024 року, перебуваючи на Дніпропетровщині, побив солдата за те, що він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Офіцер вдарив його ногою в обличчя та продовжив бити по інших частинах тіла. Згодом, перебуваючи в Донецькій області, підозрюваний знову побив цього солдата. Він дав наказ підлеглим прив’язати його до дерев’яної конструкції", - йдеться у повідомленні. 

Слідство також з'ясувало, що на Дніпропетровщині він побив ще одного солдата через суперечку щодо оприлюднення в відеозапису про неналежні умови проживання. А згодом, у травні командир взводу побив підлеглого на Харківщині через нібито неналежне звернення до нього.

"Слідство триває, встановлюються всі факти насильства над солдатами у бригаді", - додали у Офісі генпрокурора. 

Наразі командиру одного із взводів понтонно-мостового батальйону 211-ї понтонно-мостової бригади повідомили про підозру у перевищенні військовою службовою особою повноважень, самовільному залишенні військової частини, а також дезертирстві (ч. 5 ст. 426-1, ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 408 КК України). Його також оголосили у розшук, оскільки він переховується від слідства. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що передувало

Українська правда в понеділок, 16 грудня, оприлюднила матеріал на основі отриманих фактів від бійців 211-ї понтонно-мостової бригади про знущання з військових, кумівство, вимагання коштів та інші порушення в підрозділі.

За інформацією видання, керівництво бригади вимагало гроші у військових, погрожуючи їм переведенням у піхоту, або ж застосовувало фізичну силу до тих, хто не платив.

Зокрема, Владислав Пастух, який довгий час обіймав посаду командира у першому батальйоні бригади, погрожував бійцям тим, що "його батя – начальник штабу, а хрещений – комбриг, які можуть перевести військових у піхоту, де їх одразу кинуть "на м'ясо"".

Після публікації матеріалів УП, на ситуацію відреагували у Генеральному штабі ЗСУ. Відповідно до рішення головнокомандувача ЗСУ генерала Олександра Сирського до 211-ї понтонно-мостової частини буде направлено комісію Військової служби правопорядку в ЗСУ.

Згодом правоохоронці розпочали кримінальне провадження щодо посадовців 211-ї понтонно-мостової бригади після оприлюднення матеріалів про знущання з військових та інші порушення в підрозділі. Крім того, командиру бригади 17 грудня повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. 

Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Військові новини
Офіс генпрокурора
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