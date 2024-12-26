Очільник Держоператора тилу Жумаділов заявив, що СБУ закрила справу щодо його поїздок до Криму
Головне управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим закрило кримінальну справу у зв’язку з відсутністю складу злочину щодо генерального директора закупівельної агенції Міноборони "Державний оператор тилу" Арсена Жумаділова. Це стосується його поїздок на тимчасово окупований півострів
Жумаділов надав копію постанови про закриття провадження, передає hromadske.
"Щодо моїх поїздок у Крим. Так, я про це сам писав, що їздив. Єдине, що хтось це перекрутив і написав, що я їздив туди двічі на рік. Ні, я їздив лише двічі: перший раз – у 2017-му, другий – у 2021-му. Їздив, не перебуваючи на посадах в органах державної влади й не маючи допуску до державної таємниці", - зазначив Жумаділов.
Фото: hromadske
Він пояснив поїздки сімейними обставинами, зокрема тим, щоб провідати хворого батька, який не може виїжджати за межі Криму.
За його словами, обидві поїздки тривали по 3 дні. Цей час він проводив з родиною.
"У березні за заявою навіть відкрили щодо цього справу. СБУ провела відповідні процесуальні дії, допитала мене, встановила факти… І от можу повідомити, що станом на 14 листопада вийшла постанова про закриття кримінального провадження", - додав Жумаділов.
У виданні додали, що на запитання, за чиєю заявою відкрите провадження, Жумаділов не відповів.
Як вдалося з’ясувати співробітникам видання зі своїх джерел, заяву про вчинення Жумаділовим кримінального правопорушення у березні подав нардеп Микола Тищенко, у такий спосіб фактично змусивши СБУ відкрити справу.
Раніше на закиди, зокрема про відвідування тимчасово окупованого Криму, Жумаділов відповідав, що так "харчові барони" намагаються "спаплюжити його репутацію".
- Державний оператор тилу вперше заздалегідь оголосив закупівлі на наступний рік, а саме на речове майно для Збройних Сил України.
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