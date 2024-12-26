Очільник Держоператора тилу Жумаділов заявив, що СБУ закрила справу щодо його поїздок до Криму

Жумаділов надав копію постанови про закриття провадження, передає hromadske.

"Щодо моїх поїздок у Крим. Так, я про це сам писав, що їздив. Єдине, що хтось це перекрутив і написав, що я їздив туди двічі на рік. Ні, я їздив лише двічі: перший раз – у 2017-му, другий – у 2021-му. Їздив, не перебуваючи на посадах в органах державної влади й не маючи допуску до державної таємниці", - зазначив Жумаділов.

Фото: hromadske

Він пояснив поїздки сімейними обставинами, зокрема тим, щоб провідати хворого батька, який не може виїжджати за межі Криму.

За його словами, обидві поїздки тривали по 3 дні. Цей час він проводив з родиною.

"У березні за заявою навіть відкрили щодо цього справу. СБУ провела відповідні процесуальні дії, допитала мене, встановила факти… І от можу повідомити, що станом на 14 листопада вийшла постанова про закриття кримінального провадження", - додав Жумаділов.

У виданні додали, що на запитання, за чиєю заявою відкрите провадження, Жумаділов не відповів.

Як вдалося з’ясувати співробітникам видання зі своїх джерел, заяву про вчинення Жумаділовим кримінального правопорушення у березні подав нардеп Микола Тищенко, у такий спосіб фактично змусивши СБУ відкрити справу.

Раніше на закиди, зокрема про відвідування тимчасово окупованого Криму, Жумаділов відповідав, що так "харчові барони" намагаються "спаплюжити його репутацію".