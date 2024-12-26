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Партнерський матеріал

Що таке Open Banking та як його впровадження для небанківських фінустанов полегшить життя українцям

Юлія Юліна
26 грудня, 2024 четвер
16:45
Технології

Фінансові компанії дедалі більше адаптують свої процеси до нових технологій, зокрема до системи віддаленої ідентифікації та впровадження Open Banking

Зміст

Про це йдеться у програмі "Фінансова грамотність" на Еспресо.

Open Banking – це інструмент, завдяки якому користувачі фінансових послуг можуть обирати зручний спосіб використання своїх рахунків. Тобто в одному застосунку на смартфоні – всі рахунки в обраних клієнтом банках. Для бізнесу ж це можливість налагодити співпрацю та отримати більше можливостей для розвитку.

Детальніше про це розповіла СЕО "Нові кредити" Тамара Соловей.

За її словами, послуга ідентифікації в Дії наразі недоступна для фінансових установ, які надають послуги кредитування, попри те, що нормативна база для всіх фінансових установ єдина.

"Цей інструмент ідентифікації доступний для банків, для небанківських платіжних установ. Навіть онлайн-казино, як ми знаємо, користується цим інструментом, проте чомусь саме фінансові компанії, які здійснюють кредитування, наразі не мають можливості підключатися до Дії для того, щоби використовувати цей метод для ідентифікації наших клієнтів", – розповіла Тамара Соловей.

Нині основним методом ідентифікації є система BankID від Національного банку України, однак вона має певні обмеження.

"Ми не можемо використовувати його, якщо клієнт хоче отримати більшу суму, ніж 40 тис. грн. Тобто для великих кредитів, для великих сум цей спосіб не підходить", - пояснила директорка фінкомпанії.

Вона зазначила, що за останній рік вимоги регулятора до діяльності небанківських фінансових установ зросли. Зокрема збільшилися процентні вимоги до власного капіталу, зросли вимоги до форми й періодичності складання звітності, і вже з наступного року фінкомпанії будуть зобов'язані подавати звітність не поквартально, а щомісяця.

Щодо клієнтів, які беруть мікрокредити, їхня кількість наразі менша, ніж до повномасштабного вторгнення РФ. Серед причин цього експертка назвала інфляцію і зростання споживчих цін.

"Людям уже не вистачає тих двох чи трьох тисяч гривень, які вони раніше брали до зарплати для того, щоби тиждень чи два прожити", – пояснила вона.

Тамара Соловей висловила сподівання, що наступного року НБУ дозволить фінустановам використовувати ідентифікацію через Дію, адже це зручно для клієнтів,  а фінкомпанії своєю чергою завдяки цьому інструменту зможуть пропонувати принципово нові продукти, такі як кредитні лінії на більший термін із більшими сумами.

Підприємиця також зазначила, що очолювана нею компанія продовжить донатити на ЗСУ навіть попри зростання податку на прибуток із грудня до 25%.

"Нас засмутило підвищення податку, і це обмежує, зменшує наші можливості щодо волонтерської діяльності й донатів, проте я, як дружина військового, не можу й не буду обмежувати чи відмовлятися від такої допомоги. Наша компанія, як і весь ринок від початку повномасштабного вторгнення, активно допомагає Силам оборони, ми донатимо самі. А сама компанія нерозподілений прибуток інвестує в обороноздатність, тому будемо продовжувати й надалі", – резюмувала Тамара Соловей.

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Економіка
Україна
бізнес
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