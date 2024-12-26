Росіяни вдарили по Харкову безпілотником "Молнія": є пошкодження
У четвер, 26 грудня, російська окупаційна армія вдарила по Харкову дроном "Молнія". Унаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний будинок
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Удар по Харкову. БПЛА типу "Молнія". Внаслідок влучання пошкоджено скління багатоквартирного будинку та авто", - зазначив Терехов.
За його інформацією, обійшлося без постраждалих.
- Удень 26 грудня російська окупаційна армія завдала ударів по Слатиному та Золочеву, що на Харківщині. Внаслідок ворожих атак є загиблий та поранені.
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