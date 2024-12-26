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Росіяни вдарили по Харкову безпілотником "Молнія": є пошкодження

Катерина Ганжа
26 грудня, 2024 четвер
16:22
Війна з Росією дрон

У четвер, 26 грудня, російська окупаційна армія вдарила по Харкову дроном "Молнія". Унаслідок ворожої атаки пошкоджено багатоквартирний будинок

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Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. 

"Удар по Харкову. БПЛА типу "Молнія". Внаслідок влучання пошкоджено скління багатоквартирного будинку та авто", - зазначив Терехов. 

За його інформацією, обійшлося без постраждалих. 

  • Удень 26 грудня російська окупаційна армія завдала ударів по Слатиному та Золочеву, що на Харківщині. Внаслідок ворожих атак є загиблий та поранені. 
Теги:
Новини
Суспільство
Харків
безпілотник
Ігор Терехов
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