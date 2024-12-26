"Наслідок кількох речей": Defense Express про ймовірне збиття Росією азербайджанського літака

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Це міжнародний злочин, тому що літак азербайджанської авіакомпанії був уражений над територією РФ. Слід зазначити, що російські терористи після вчиненого злочину проти цивільного повітряного судна, щоб замести сліди, не дали літаку сісти, аби врятувати пасажирів, а видворили його зі свого повітряного простору. Тому підбитий літак, подолавши 400 км, здійснив аварійну посадку вже на території Казахстану", - прокоментував Валерій Рябих.

За його словами, потрібно згадати й інший подібний випадок в Ірані з українським літаком Boeing 737 рейсом PS-752, коли знову ж таки російська система "Тор" в автоматичному режимі руками іранських терористів вразила український літак.

"Це наслідки декількох речей. По-перше, росіяни хизувалися, що Грозний прикривається системами "Панцырь". А ще раніше вихвалялися, що тестують якусь систему штучного інтелекту, яка дуже ефективна в автоматичному режимі. Скоріше за все так і відбувалося – таку систему було поставлено в автоматичний режим, коли не було здійснено заборони на прольоти пасажирських літаків, і воно шмаляло по всьому, чому тільки можливо", - зауважив військовий експерт.

На його думку, РФ взагалі треба виключити з міжнародного сполучення та закрити над російською територією повітряний простір.

"Також це є наслідком і бездіяльності країн, які продовжують польоти над РФ, того ж Казахстану, Азербайджану, які підписували з російською державою угоду про те, що Каспійське море має бути мирним та не використовуватися для війни. Але в той же час росіяни три роки поспіль саме з акваторії Каспійського моря завдають удари по території України, однак ні з боку Казахстану, ні Азербайджану не було ніяких офіційних заяв, Сподіваюся, що хоча б цей трагічний випадок наштовхне керівництво цих країн дати оцінку російським терористам та припинити авіаційне сполучення з державою-агресоркою", - підкреслив Рябих.