Микола Княжицький: влада імітує боротьбу з російською церквою

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Влада має мляву позицію щодо діяльності РПЦ в Україні. Усім це очевидно, і сам Гундяєв про це говорить. Є багато юридичних свідчень, є висновок спеціальної експертизи про те, що так звана УПЦ МП є частиною російської церкви. Російська церква, яка підтримує Путіна та агресію, є великою агентурною мережею всередині країни й продовжує діяти. Очевидно, що це демотивує багатьох людей. Священники Почаївської лаври - як в армії. Значна частина з них, якби єпископи погодилися, радісно перейшли б до ПЦУ. Більшість з них - це українці. Так, 10% - це люди з Росії або люди, які ненавидять Україну, але їх меншість", - підкреслив Княжицький.

За словами нардепа, єпископи УПЦ МП - це у своїй більшості агентура російської церкви.

"З єпископатом усе набагато складніше. Тому що єпископат - це фактично і є російська агентура цієї церкви у своїй більшості. Там є різні єпископи, але більшість із них продовжують служити Москві. Священники, які можуть втратити роботу, бачать їхню силу й не відходять від цієї церкви, продовжуючи з нею співпрацювати", - зауважив Княжицький.

Народний депутат також додав, що потрібно заборонити діяльність російської церкви в Україні на рівні закону.

"Це не означає, що ми маємо заборонити діяльність УПЦ МП. Але УПЦ має довести, що вона не є частиною російської церкви. Чого вони вперто не хочуть робити. Їх треба відділити від цієї церкви. У цьому випадку 90% священників перейдуть до ПЦУ. Але держава цього не робить. У ВР зібрали лише 125 підписів за закони про обмеження діяльності російської церкви в Україні. Серед них є ефективні - це №8221 й урядовий, який жодного ефекту не принесе, він показний. Але навіть за нього не хоче голосувати парламентська більшість. Це ще раз показує той вплив, який здійснює Росія через свої інструменти, а російська церква - це безумовно такий інструмент на діяльність ВР. Влада імітує боротьбу з російською церквою", - наголосив Княжицький.