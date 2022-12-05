Зареєстровано петицію на підтримку законопроєкту про заборону московської церкви в Україні
На сайті президента України зареєстровано петицію про визначення як невідкладного законопроєкту про заборону в Україні РПЦ та підлеглих їй структур
Петицію "Щодо визначення невідкладним проєкту Закону України №8221 про заборону в Україні РПЦ і підлеглих їй структур" оприлюднено на сайті електронних петицій у понеділок, 5 грудня.
Автори петиції наголошують, що після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року зафіксовано численні й очевидні факти колаборації представників московської церкви в Україні, що свідчить про необхідність рішучих дій для захисту національної безпеки України.
Вони нагадують, що до Верховної Ради України внесено проєкт Закону №8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" – про заборону в Україні Російської православної церкви і підлеглих їй структур, а також назви православних церков з урахуванням томосу Вселенського патріарха.
Тож президентові України, відповідно до статті 93 Конституції України, пропонують визначити цей законопроєкт як невідкладний – для того, щоб парламент позачергово розглянув його.
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"Рішенням Ради національної безпеки і оборони України 1 грудня 2022 року визначено, зокрема, необхідність внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації. Однак, зважаючи на наявність у Верховній Раді України зареєстрованого проєкту з цієї тематики, вважаємо правильним не зволікати час та невідкладно розглянути цей проєкт", – наголошують ініціатори петиції.
Підтримати петицію закликав народний депутат України Микола Княжицький.
"Друзі! Зареєстровано петицію на підтримку нашого проєкту 8221 щодо заборони московської церкви. Вимагаємо розглянути його невідкладно!!! Прошу долучатись", – написав він.
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