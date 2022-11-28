Негайно розглянути законопроєкт, який поверне державі храми, підпорядковані УПЦ МП: петиція набрала 25 тис. голосів за три дні
Петиція щодо заборони діяльності установ, які підпорядковуються РФ, набрала 25 тис. голосів за три дні
Про це повідомив у себе в telegram-каналі Олексій Гончаренко.
"Прийшов час вигнати УПЦ МП з українських лавр! І з усієї України!", - йдеться у дописі.
Раніше, 25 листопада, була опублікована петиція щодо заборони діяльності установ, які підпорядковуються РФ. Зокрема у тексті зазначається, що "це допоможе повернути до власності держави такі знакові обʼєкти, як Києво-Печерську, Свято-Успенсько Почаївську та Святогірську лавр".
Тепер, коли вона набрала 25 тисяч голосів, президент України Володимир Зеленський зобов'язаний її розглянути та опублікувати офіційну відповідь.
- Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
- Пізніше Служба безпеки України під час контррозвідувальних заходів в приміщеннях УПЦ МП разом з поліцейськими та нацгвардійцями перевірили понад 350 церковних споруд і 850 людей.
- 23 листопада генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун заявив, що питання діяльності УПЦ МП повинно бути вирішено раз і назавжди.
- 26 листопада українці звернулися до президента з петицією, щодо того, щоб забрати Києво-Печерську та Святогірську лаври у Московського патріархату.
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