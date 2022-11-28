Про це повідомив у себе в telegram-каналі Олексій Гончаренко.

"Прийшов час вигнати УПЦ МП з українських лавр! І з усієї України!", - йдеться у дописі.

Раніше, 25 листопада, була опублікована петиція щодо заборони діяльності установ, які підпорядковуються РФ. Зокрема у тексті зазначається, що "це допоможе повернути до власності держави такі знакові обʼєкти, як Києво-Печерську, Свято-Успенсько Почаївську та Святогірську лавр".

Тепер, коли вона набрала 25 тисяч голосів, президент України Володимир Зеленський зобов'язаний її розглянути та опублікувати офіційну відповідь.

Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Пізніше Служба безпеки України під час контррозвідувальних заходів в приміщеннях УПЦ МП разом з поліцейськими та нацгвардійцями перевірили понад 350 церковних споруд і 850 людей.

23 листопада генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун заявив, що питання діяльності УПЦ МП повинно бути вирішено раз і назавжди.

26 листопада українці звернулися до президента з петицією, щодо того, щоб забрати Києво-Печерську та Святогірську лаври у Московського патріархату.

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