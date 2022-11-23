"Тільки заборона. Іншого шляху немає": генерал-майор СБУ Ягун про УПЦ МП
Генерал-майор СБУ у відставці Віктор Ягун вважає, що питання діяльності УПЦ МП повинно бути вирішено раз і назавжди
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"В Україні основна частина керівництва держави, СБУ та інших правоохоронних органів чогось завжди вважали себе елітою країни. Еліта країни має бути в елітарній церкві. Елітарна церква це та, де багато золота. Тому всі ці роки проблема УПЦ МП завжди замовчувалась", - пояснив Ягун.
Генерал-майор СБУ переконаний, що УПЦ МП повинна бути заборонена в Україні.
"УПЦ МП нічого спільного з духовністю немає. Вони отримували з Москви те, що їм було потрібно. І до тих пір, поки ми остаточно не розірвемо ці всі речі, війна буде тривати. Весь період незалежності кожна влада боялась втручатись в питання діяльності УПЦ МП, оскільки вважали, що це дуже болюча суспільна проблема. Проте цю хворобу можна вилікувати лише хірургічно. Осередок московської церкви не має бути в Україні", - додав він.
- Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.78
Купівля 39.78Продаж 40.47
-
EUR
Купівля 40.1Продаж 41.11
- Актуальне
- Важливе