Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"В Україні основна частина керівництва держави, СБУ та інших правоохоронних органів чогось завжди вважали себе елітою країни. Еліта країни має бути в елітарній церкві. Елітарна церква це та, де багато золота. Тому всі ці роки проблема УПЦ МП завжди замовчувалась", - пояснив Ягун.

Генерал-майор СБУ переконаний, що УПЦ МП повинна бути заборонена в Україні.

"УПЦ МП нічого спільного з духовністю немає. Вони отримували з Москви те, що їм було потрібно. І до тих пір, поки ми остаточно не розірвемо ці всі речі, війна буде тривати. Весь період незалежності кожна влада боялась втручатись в питання діяльності УПЦ МП, оскільки вважали, що це дуже болюча суспільна проблема. Проте цю хворобу можна вилікувати лише хірургічно. Осередок московської церкви не має бути в Україні", - додав він.

Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.