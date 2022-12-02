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СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП) пропагандистські методички Кремля, "вчення про сатанізм", нацистську символіку

2 грудня, 2022 п'ятниця
18:40
Кримінал СБУ виявила в єпархіях УПЦ (МП)

Служба безпеки завершила контррозвідувальні заходи на об’єктах УПЦ (МП), які розташовані у Закарпатській, Рівненській і Житомирській областях

Про це повідомили в telegram-каналі Служба безпеки України.

"На території єпархій виявлено склади з прокремлівською літературою, нацистську символіку, "вчення про сатанізм" і тексти молитов за московського патріарха Кирила",- йдеться у дописі.

Окрім того, зазначається, що у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі у Хустському районі Закарпаття знайдено символіку забороненої партії ОПЗЖ та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України.

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Також там зберігалися пропагандистські книги російських авторів, які виправдовують агресію проти України та закликають приєднуватись до лав окупантів.

 

Додається, що на території Рівненсько-Острозької єпархії співробітники Служби безпеки виявили приховану білоруську готівку та брошури із закликами до укладання миру з "братнім російським народом", прославляння "русской земли" та "русских солдат". 

"Під час безпекових заходів у Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох Скитах на Житомирщині виявлено осіб, які перебувають на зв’язку з громадянами РФ. Наразі ці контакти вивчаються співробітниками СБУ", - йдеться у дописі.

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Повідомляється, що наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій і притягнення винних до відповідальності.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - йдеться у дописі.

 

  • Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
  • Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.
  • 25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.
  • 28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шеврони бойовиків.
  • 30 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП), що на Закарпатті.
  • 2 грудня президент Володимир Зеленський ввів у дію персональні санкції щодо деяких представників релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації.
  • Рішення про санкції РНБО ухвалила на засіданні 1 грудня після "розгляду діяльності релігійних організацій на території України в умовах військової агресії Росії і для забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу у суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів України". Список підсанкційних прізвищ у Зеленського обіцяли оприлюднити згодом.
  • 2 грудня Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів УПЦ МП, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

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УПЦ МП
СБУ
Закарпаття
Житомирщина
війна з Росією
Рівненщина
ОПЗЖ
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