Про це повідомили в telegram-каналі Служба безпеки України.

"На території єпархій виявлено склади з прокремлівською літературою, нацистську символіку, "вчення про сатанізм" і тексти молитов за московського патріарха Кирила",- йдеться у дописі.

Окрім того, зазначається, що у Свято-Миколаївському чоловічому монастирі у Хустському районі Закарпаття знайдено символіку забороненої партії ОПЗЖ та брошури, в яких вихваляли російських загарбників у війні проти України.

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Також там зберігалися пропагандистські книги російських авторів, які виправдовують агресію проти України та закликають приєднуватись до лав окупантів.

Додається, що на території Рівненсько-Острозької єпархії співробітники Служби безпеки виявили приховану білоруську готівку та брошури із закликами до укладання миру з "братнім російським народом", прославляння "русской земли" та "русских солдат".

"Під час безпекових заходів у Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох Скитах на Житомирщині виявлено осіб, які перебувають на зв’язку з громадянами РФ. Наразі ці контакти вивчаються співробітниками СБУ", - йдеться у дописі.

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Повідомляється, що наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій і притягнення винних до відповідальності.

"Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - йдеться у дописі.