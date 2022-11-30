Про це в ефірі Еспресо заявив історик та релігієзнавець Андрій Ковальов.

На його думку, в Офісі президента зрозуміли, що фактор Московського патріархату не можна ігнорувати.

"Я думаю, що активність СБУ пов'язана з тим, що є політична воля з ОП на те, щоб нарешті боротися з цими колаборантами у рясі. Хочеться побажати СБУ не зупинятися на досягнутому, бо попереду ще справжні сепаратистські кодла. Я маю на увазі Запорізьку єпархію, яку очолює митрополит Лука (Коваленко), який уже не раз робив заяви проти української державності. Я думаю, що найближчими днями ми побачимо ще не один цікавий обшук та, головне, дуже цікаві результати", - вважає Ковальов.

Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.

25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шеврони бойовиків.

30 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території одного з монастирів Мукачівської єпархії УПЦ (МП), що на Закарпатті.