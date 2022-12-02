Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти УПЦ МП
Указом президента №820/2022 від 1 грудня введено в дію рішення РНБО про діяльність проросійських релігійних організацій в Україні та обмежувальні заходи щодо них
Відповідний указ президента України №820/2022 від 1 грудня опубліковано на сайті глави держави.
Указом президента України №820/2022 Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", що набуло чинності з моменту публікації документа. Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Згідно з рішенням РНБО України, Кабмін повинен:
- Упродовж двох місяців внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Це відбуватиметься відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов’язань України після вступу до Ради Європи.
- Невідкладно розв'язати питання про віднесення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті до центральних органів виконавчої влади.
- Вирішити питання функціонального підпорядкування Державній службі України з етнополітики та свободи совісті місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання реалізації права на свободу совісті і віросповідання, діяльності релігійних організацій.
- У двомісячний термін провести перевірку наявності правових підстав та дотримання умов використання релігійними організаціями майна, що розміщується на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.
Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони Державній службі України з етнополітики та свободи совісті доручено проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом. Це повинно відбутися протягом двох місяців та згідно з законом "Про свободу совісті та релігійні організації". За необхідності будуть ужиті заходи, передбачені законом.
СБУ, Нацполіція та інші органи, що забезпечують національну безпеку, повинні активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.
Крім того, РНБО підтримала пропозиції Служби безпеки України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів і запровадила санкції щодо фізичних осіб.
Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено запровадити та забезпечити ефективність персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
- Нагадаємо, 23 листопада Служба безпеки України звітувала, що під час контррозвідувальних заходів в приміщеннях УПЦ МП разом з поліцейськими та нацгвардійцями перевірили понад 350 церковних споруд і 850 людей.
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