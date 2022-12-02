Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти УПЦ МП

Відповідний указ президента України №820/2022 від 1 грудня опубліковано на сайті глави держави.

Указом президента України №820/2022 Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", що набуло чинності з моменту публікації документа. Контроль за виконанням рішення покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони.

Згідно з рішенням РНБО України, Кабмін повинен:

Упродовж двох місяців внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Це відбуватиметься відповідно до норм міжнародного права у сфері свободи совісті та зобов’язань України після вступу до Ради Європи.

Невідкладно розв'язати питання про віднесення Державної служби України з етнополітики та свободи совісті до центральних органів виконавчої влади.

Вирішити питання функціонального підпорядкування Державній службі України з етнополітики та свободи совісті місцевих державних адміністрацій, до повноважень яких належать питання реалізації права на свободу совісті і віросповідання, діяльності релігійних організацій.

У двомісячний термін провести перевірку наявності правових підстав та дотримання умов використання релігійними організаціями майна, що розміщується на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.

Відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони Державній службі України з етнополітики та свободи совісті доручено проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом. Це повинно відбутися протягом двох місяців та згідно з законом "Про свободу совісті та релігійні організації". За необхідності будуть ужиті заходи, передбачені законом.

СБУ, Нацполіція та інші органи, що забезпечують національну безпеку, повинні активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спеціальних служб у релігійному середовищі України.

Крім того, РНБО підтримала пропозиції Служби безпеки України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів і запровадила санкції щодо фізичних осіб.

Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України доручено запровадити та забезпечити ефективність персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Нагадаємо, 23 листопада Служба безпеки України звітувала, що під час контррозвідувальних заходів в приміщеннях УПЦ МП разом з поліцейськими та нацгвардійцями перевірили понад 350 церковних споруд і 850 людей.

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