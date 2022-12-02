Держетнополітики взяла на себе роль "адвоката" УПЦ МП
Тому рішення РНБО у релігійній сфері подають надію і водночас насторожують
Озвучені у вечірньому відеозверненні Володимира Зеленського вчорашні рішення РНБО в релігійній сфері подають надію й одночасно насторожують. Обнадіюють, бо РНБО врешті побачила загрозу національній безпеці України від діяльності Російської православної церкви в Україні. Насторожують, бо рішення влади як мінімум уповільнять процес заборони діяльності РПЦ, а максимум служитимуть консервації значення та ролі московської церкви в нашій державі.
РНБО "доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій". Саме так висловився президент.
Але відповідний законопроєкт "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" (№8221) уже зареєстрований у Верховній Раді України. Його підтримали депутати різних фракцій, отже він може бути ухвалений у найкоротші терміни.
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Згідно з нашим законопроєктом:
• встановлюються заборона діяльності на території України Російської православної церкви, релігійних організацій (об’єднання), які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації (об’єднання) входять до структури (є частиною) Російської православної церкви, а також релігійних центрів (управління), які входять до складу чи визнають (декларують) у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях Російській православній церкві;
• передбачається, що всі правочини пов’язані з використанням майна (оренди, найму, лізингу тощо), строк дії яких не закінчився, укладені між резидентами України з відповідною заборонено іноземною релігійною організацією, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є, припиняються достроково;
• встановлюються особливості найменування релігійних організацій, зокрема, можливість релігійної організації використовувати у своїй назві (як повній, так і скороченій), найменуванні слово "православний" або "православна" у відповідних відмінках виключно у випадку, якщо ця релігійна організація у канонічних та організаційних питаннях підлегла Православній Церкві України.
Петицію до Президента України із закликом підтримати законопроєкт №8221 підписало понад 25 тисяч українців. Підписи зібрано впродовж менше ніж за три дні, отже суспільство чекає від парламенту і президента швидких рішень і не затягування процесу.
Усе готове до першого читання, швидкої праці в комітеті ВРУ, остаточного ухвалення закону парламентом і підпису президента.
У цій ситуації рішення доручити уряду розробити новий законопроєкт не можна оцінити інакше, ніж перешкоджання процесу швидкого прийняття рішень у базових інтересах національної безпеки, свободи совісті та віросповідань.
Найбільше насторожують інші рішення РНБО:
Доручення Державній службі з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС. - Ред.) "забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв’язку з Московським патріархатом і за необхідності вжити передбачених законом заходів".
РНБО констатувала при цьому, що потрібно "підвищити статус і посилити можливості Державної служби з етнополітики та свободи совісті".
У процесі підготовки законопроєкту №8221 я звернувся до ДЕСС із депутатським зверненням про роз’яснення низки питань щодо діяльності РПЦ в Україні й Статуту про управління УПЦ МП, який був змінений Собором цього релігійного об’єднання 27 травня цього року.
Відповіді, які я отримав, продемонстрували, що ДЕСС взяло на себе роль "адвоката" московської церкви в Україні – всупереч законодавству і базовим інтересам національної безпеки під час широкомасштабної війни Росії проти України.
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Обсяг цієї статті не дозволяє навести ширшу аргументацію (це буде зроблено в іншому місці). Головні висновки можна подати у декількох пунктах.
- ДЕСС всупереч Закону про свободу совісті та релігійних організацій та Положенням про ДЕСС відмовилася реєструвати зміни до Статуту про управління УПЦ МП, імперативно заявляючи, що УПЦ МП "розірвала" організаційні зв’язки з РПЦ. Хоч це неправда, про що говорять усі авторитетні українські релігієзнавці.
- Отже, висновки "релігієзнавчої експертизи" ДЕСС вже відомі. І тому запитання потрібно адресувати РНБО: чому державний орган, який покликаний дбати про національну безпеку й оборону авторизує протиправну діяльність центрального органу виконавчої влади, який відповідає за політику у сфері свободи совісті та релігійних організацій?
- Відмова реєструвати зміни до Статуту про управління УПЦ МП дозволила ДЕСС уникнути реалізації однієї з норм Положень: забезпечити "проведення релігієзнавчої експертизи статутів релігійних організацій за участю їх представників, представників наукових установ, науковців-релігієзнавців та інших спеціалістів". Але замість догани від РНБО, ДЕСС отримала схвалення своєї діяльності та запевнення щодо свого зміцнення.
- У своїй аргументації щодо сьогоднішнього статусу УПЦ МП і продовження її входження до складу РПЦ, ДЕСС не лише порушила законодавство, але й подала неправдиву інформацію уряду і парламенту щодо міжнародних зобов’язань України у сфері свободи совісті, рішень Європейського Суду з прав людини та законодавства інших європейських держав.
Зазначу, що у своїй довгій парламентській практиці я ще не зустрів аналогічного випадку.
Президент України Петро Порошенко спільно з ВРУ попереднього скликання провели велику роботу щодо впорядкування ситуації в Українському православ’ї. Завершенням цієї роботи було отримання 6 січня 2019 року Томосу про автокефальний церковний устрій Православної Церкви України.
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Усе зроблено з урахуванням потреби захисту свободи совісті та релігійних організацій та захисту українських православних від впливу РПЦ, яка втратила характер релігійної організації, ставши частиною державної структури країни-агресора. А також з урахуванням потреби захисту національних інтересів України в умовах агресії з боку Російської Федерації та потреби розвитку української нації, нашої історичної ідентичності та національних традицій. Це зафіксовано у законах та інших нормативно-правових актах.
Після 24 лютого прийшов час продовжити цю роботу, а отже заборонити діяльність РПЦ в Україні.
Перед вчорашнім засіданням РНБО В. Зеленський звернувся за консультаціями до проф. Віктора Єленського, відомого релігієзнавця і колишнього народного депутата України.
Це дає надію на те, що дотеперішня державна політика у ставленні до діяльності РПЦ в Україні, реалізована ДЕСС, зазнає докорінної зміни.
Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.
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