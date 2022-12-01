Про це повідомив у відеозверненні президент Володимир Зеленський.

"Перше. РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроєкт щодо унеможливлення діяльності в Україні афілійованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Друге. Державній службі з етнополітики та свободи совісті – забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи Статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом і за необхідності – вжити передбачених законом заходів", - сказав Зеленський.

Крім того, президент анонсував перевірку прав на користування Києво-Печерською лаврою, санкції проти агентів РФ у релігійних колах і реформу Держслужби з етнополітики та свободи совісті.

"Третє. Забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Четверте. Всім органам, до компетенції яких належить питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України. І застосувати персональні санкції – прізвища будуть оприлюднені невдовзі. І п'яте. Потребуємо підвищення статусу й посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті. Відбудеться реформа цієї структури, яка дасть їй змогу реально захищати права та законні інтереси українців і держави. Цими та іншими рішеннями ми гарантуємо Україні духовну незалежність", - підсумував Зеленський.

22 листопада СБУ провела обшуки на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Під час обшуків правоохоронці виявили проросійську пропагандистську літературу, значні суми готівкою та підозрілих громадян РФ, деякі з яких були без документів, а деякі - з підробними документами.

23 листопада нардеп від "Європейської Солідарності" Микола Княжицький зареєстрував законопроєкт про повну заборону діяльності РПЦ та її структур на території України.

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