У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який, за словами народного депутата та автора законотворчого документа Миколи Княжицького, "покладе край російській православній церкві у нашій державі".

"Проєкт Закону № 8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" має повністю заборонити діяльність рпц та її структур на території України. Діяльність рпц має не релігійний, а політичний характер. Керівництво та духовенство рпц використовується для антиукраїнської діяльності, схвалює військову агресію росії проти нашої держави, благословляє російських солдатів, які несуть смерть мирному населенню України", - вважає він.

Також, каже Микола Княжицький, відповідно до Томосу, в Україні є єдина автокефальна Православна Церква і відповідно до рішення Об‘єднавчого Собору 15 грудня 2018 року, вона отримала назву Українська Православна Церква (Православна Церква України).

"А відтак, для уникнення маніпуляцій та введення в оману українських вірян, законопроєкт закріплює правило: використовувати слова "православний" у своєму найменуванні можуть тільки ті релігійні організації, які підпорядковані Православній Церкві України", - вважає народний депутат.

Він додає, що законотворці не заперечують права на свободу віросповідання.

"Кожен може вірити у що і як хоче, або ж не вірити у ніщо. Але будь-які організації мають поважати право держави дотримуватись законів і шанувати правопорядок. Сподіваюсь, що законопроєкт знайде підтримку в залі. Це не теологічна дискусія", - резюмував парламентарій.

Згідно з інформацією від автора законопроєкту Миколи Княжицького, документ передбачає наступні положення: