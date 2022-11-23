Микола Княжицький: Російська церква в Україні має бути заборонена. У Раді зареєстровано відповідний законопроєкт
Кремль використовує свою церкву для пропаганди й поширення ідеології "русського міра". Зараз очевидно, що будь-які структури, які здійснюють антиукраїнську діяльність, повинні припинити свою діяльність в нашій державі
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який, за словами народного депутата та автора законотворчого документа Миколи Княжицького, "покладе край російській православній церкві у нашій державі".
"Проєкт Закону № 8221 "Про забезпечення зміцнення національної безпеки у сфері свободи совісті та діяльності релігійних організацій" має повністю заборонити діяльність рпц та її структур на території України. Діяльність рпц має не релігійний, а політичний характер. Керівництво та духовенство рпц використовується для антиукраїнської діяльності, схвалює військову агресію росії проти нашої держави, благословляє російських солдатів, які несуть смерть мирному населенню України", - вважає він.
Також, каже Микола Княжицький, відповідно до Томосу, в Україні є єдина автокефальна Православна Церква і відповідно до рішення Об‘єднавчого Собору 15 грудня 2018 року, вона отримала назву Українська Православна Церква (Православна Церква України).
"А відтак, для уникнення маніпуляцій та введення в оману українських вірян, законопроєкт закріплює правило: використовувати слова "православний" у своєму найменуванні можуть тільки ті релігійні організації, які підпорядковані Православній Церкві України", - вважає народний депутат.
Він додає, що законотворці не заперечують права на свободу віросповідання.
"Кожен може вірити у що і як хоче, або ж не вірити у ніщо. Але будь-які організації мають поважати право держави дотримуватись законів і шанувати правопорядок. Сподіваюсь, що законопроєкт знайде підтримку в залі. Це не теологічна дискусія", - резюмував парламентарій.
Згідно з інформацією від автора законопроєкту Миколи Княжицького, документ передбачає наступні положення:
- Встановлюються заборона діяльності на території України Російської православної церкви, релігійних організацій (об’єднання), які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації (об’єднання) входять до структури (є частиною) Російської православної церкви, а також релігійних центрів (управління), які входять до складу чи визнають (декларують) у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях Російській православній церкві;
- передбачається, що всі правочини пов’язані з використанням майна (оренди, найму, лізингу тощо), строк дії яких не закінчився, укладені між резидентами України з відповідною заборонено іноземною релігійною організацією, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є, припиняються достроково;
- встановлюються особливості найменування релігійних організацій, зокрема, можливість релігійної організації використовувати у своїй назві (як повній, так і скороченій), найменуванні слово "православний" або «православна» у відповідних відмінках виключно у випадку, якщо ця релігійна організація у канонічних та організаційних питаннях підлегла Православній Церкві України.
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