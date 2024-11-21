Одна та дві черги: Укренерго оприлюднило інформацію про відключення електроенергії на 22 листопада

Про це повідомляє Укренерго.

Одна черга відключень застосовуватиметься з 06:00 до 07:00;

дві черги діятимуть з 07:00 до 18:00;

одна черга відключень діятиме з 18:00 до 22:00.

Наголошується, що протягом доби обсяг обмежень може змінюватися.

В Укренерго нагадують: графіки відключень електроенергії спричинені пошкодженням енергообʼєктів через масовану ракетно-дронову атаку РФ 17 листопада.

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"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло вмикається за графіком", - додають у повідомленні.