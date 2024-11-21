Одна та дві черги: Укренерго оприлюднило інформацію про відключення електроенергії на 22 листопада
У пʼятницю, 22 листопада, в Україні з 06:00 до 22:00 діятимуть графіки відключень електроенергії: застосовуватимуть одну та дві черги
Про це повідомляє Укренерго.
- Одна черга відключень застосовуватиметься з 06:00 до 07:00;
- дві черги діятимуть з 07:00 до 18:00;
- одна черга відключень діятиме з 18:00 до 22:00.
Наголошується, що протягом доби обсяг обмежень може змінюватися.
В Укренерго нагадують: графіки відключень електроенергії спричинені пошкодженням енергообʼєктів через масовану ракетно-дронову атаку РФ 17 листопада.
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"Енергетики працюють над ліквідацією наслідків, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно, коли світло вмикається за графіком", - додають у повідомленні.
- Уранці 17 листопада російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Для комбінованого удару ворог застосував ударні безпілотники, а також крилаті й балістичні ракети. Під ударом опинилися енергооб'єкти в низці регіонів. Сили оборони України збили 144 повітряні цілі, зокрема 102 ракети й 42 БПЛА.
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