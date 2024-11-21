"Ніхто не блефує": президент Сербії Вучич прокоментував ймовірний удар РФ міжконтинентальною ракетою

Про це він сказав після зустрічі з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, пише видання Novosti.

"Якщо ви думаєте, що будете стріляти всім, чим завгодно по території Росії, використовуючи західну зброю, і це залишиться без відповіді, й Путін не буде використовувати всі види зброї, які він вважає за потрібне – ви його або не знаєте, або ви ненормальні, третього варіанту немає", - сказав Вучич.

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За його словами, "ніхто не блефує, і ми йдемо до легкої катастрофи". Вучич також сказав, що "хоче миру", але "ніхто не хоче слухати про припинення вогню, а розумними роблять усіх тих, хто хоче йти воювати".

"Сьогодні міжконтинентальна ракета, завтра щось інше. Ми хочемо зберегти мир і стабільність нашої країни", - додав Вучич.