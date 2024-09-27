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Президент Сербії Вучич припустив, що війна в Україні може завершитися за корейським сценарієм

Юлія Юліна
27 вересня, 2024 п'ятниця
19:26
Світ про Україну Александар Вучич

Президент Сербії Александар Вучич висловив думку, що війна в Україні може завершитися за корейським сценарієм, однак наразі передумов для миру немає

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю Informer, передає LIGA.net.

"Я вперше це публічно говорю, врешті-решт, буде мир на досягнутих лініях, за корейським сценарієм", – заявив Вучич.

На його думку, в Україні поки що триватиме "боротьба за кожне село і місто" без швидких рішень щодо завершення конфлікту. Він додав, що станом на сьогодні "миру бути не може, тому що зараз росіяни нищать, вони мають психологічну перевагу на українському полі бою".

Також, на переконання сербського лідера, питання України не є пріоритетним для США. Основні проблеми, які хвилюють американців, стосуються "міграції, економіки та охорони здоров'я".

Крім того, Вучич згадав кандидата в президенти США Дональда Трампа й висловив думку, що він "орієнтований на бізнес" і "шукатиме рішення" щодо війни.

Довідка: "Корейським сценарієм" називають підсумки війни між Північною та Південною Кореєю у період із 1950 до 1953 року. Його ідея полягає у замороженні лінії фронту та створенні демілітаризованої зони. У ті часи СРСР підтримував Північну Корею, а США – Південну. Після більш ніж трьох років війни наприкінці липня 1953 року конфлікт завершився перемир'ям, однак між сторонами створили демілітаризовану зону. Північна й Південна Корея формально досі перебувають у стані війни, позаяк не підписали офіційний мирний договір. "Корейський сценарій" для України означає відмову від тимчасово окупованих територій на користь Росії.

  • У травні прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич висловив намір зберегти дружні відносини своєї країни з РФ попри війну в Україні.
Теги:
Новини
Україна
Сербія
Війна з Росією
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