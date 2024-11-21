За час аудиту 5% підприємств втратили статус критично важливих, - Мінекономіки

Про це розповів заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів у коментарі Forbes Ukraine.

За його словами, аудит зафіксував такі найбільші зловживання компаній:

необґрунтоване й різке зниження заробітної плати працівників після набуття статусу критичності;

використання різних моделей бронювання, щоб понаднормово збільшити кількість заброньованих;

деякі регіональні критерії мали формальні ознаки;

необґрунтоване збільшення штатної чисельності після визначення критичності, зокрема у підприємств, яким дозволено бронювати всіх працівників.

Кіндратів наголосив, що за час аудиту 5% підприємств втратили статус критично важливих.

Що відомо про бронювання від мобілізації

У червні уряд дозволив бронювати до 100% працівників підприємств енергетики та ОПК.

17 липня в Україні запустили послугу електронного бронювання через Дію. Наразі сервіс доступний лише для критично важливих підприємств, але з часом Мінцифра планує розширити категорії бізнесу.

Менш ніж за місяць, із 17 липня по 5 серпня, бронювання через Дію отримали майже 120 тис. працівників критичних підприємств.

У серпні Кабмін підтримав зміни до постанови, яка дозволяє великим інтернет-провайдерам і мобільним операторам забронювати усіх своїх працівників від мобілізації.

15 вересня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.

9 жовтня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що на час проведення аудиту критично важливих підприємств бронювання працівників призупинятися не буде.