Закон про заборону РПЦ в Україні проголосують
Ворог нищить нас незалежно від партійності. І ми перемагати будемо разом
Радник Гундяєва Балашов заявив, що має надію на те, що наш закон про заборону РПЦ і її філій в Україні не буде прийнято. Очевидно, що він знову накинувся на Томос. Хочу наголосити, що дуже вдячний колегам з Європейської Солідарності за підтримку законопроєкту. Але також дякую колегам з "Голосу", "Слуг народу", "За майбутнє", "Довіри", депутатці від "Свободи" за співавторство. Ворог нищить нас незалежно від партійності. І ми перемагати будемо разом. Закон проголосують.
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Ворог нищить нас незалежно від партійності. І ми перемагати будемо разом. Закон проголосують
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Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.
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