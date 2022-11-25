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OPINION

Закон про заборону РПЦ в Україні проголосують

Микола Княжицький
25 листопада, 2022 п'ятниця
09:45
Погляд Микола Княжицький

Ворог нищить нас незалежно від партійності. І ми перемагати будемо разом

Радник Гундяєва Балашов заявив, що має надію на те, що наш закон про заборону РПЦ і її філій в Україні не буде прийнято. Очевидно, що він знову накинувся на Томос. Хочу наголосити, що дуже вдячний колегам з Європейської Солідарності за підтримку законопроєкту. Але також дякую колегам з "Голосу", "Слуг народу", "За майбутнє", "Довіри", депутатці від "Свободи" за співавторство. Ворог нищить нас незалежно від партійності. І ми перемагати будемо разом. Закон проголосують.

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Ворог нищить нас незалежно від партійності. І ми перемагати будемо разом. Закон проголосують

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Джерело

Про автора. Микола Княжицький, народний депутат України, журналіст.

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