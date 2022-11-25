Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Києво-Печерська Лавра: чи добре засвоєні уроки
OPINION

Києво-Печерська Лавра: чи добре засвоєні уроки

Мирослава Барчук
25 листопада, 2022 п'ятниця
08:09
Погляд Мирослава Барчук

Добре, раз таке діло, розповім про Павла Лєбєдя (в миру Паша Мерседес) ще одну історію, яку більшість, напевне, не знає

2007 рік. У Києво-Печерській лаврі за ніч зруйновано і вивезено до останнього камінчика старовинну браму. Гендиректор Києво-Печерського заповідника прийшов до нас в ефір на 5-му каналі й розповів, що Лавру знищують давно (66 об’єктів Заповідника були у користуванні УПЦ МП).

Руйнують різною бутафорією, новобудами і новодєлами, ставлять торговельний точки, а над печерами садять огірки й зелень і поливають городи так, що стіни всередині печери обвалюються від сирості.

Наступного дня ми запросили в ефір настоятеля Лаври, архієпископа Павла Лєбєдя, за сумісництвом депутата Київміськради від Партії регіонів. Він кричав про те, що все це наклепи, безбожництво і сатанізм, що він підозрює, що ведучі (тобто ми з Романом Чайкою) – уніати, що у мене не християнське, а поганське ім’я, а наприкінці нас обох прокляв.

Ми запросили в ефір настоятеля Лаври, архієпископа Павла Лєбєдя, за сумісництвом депутата Київміськради від Партії регіонів. Він кричав про те, що все це наклепи, безбожництво і сатанізм, що він підозрює, що ведучі (тобто ми з Романом Чайкою) – уніати

Того ж тижня до Києво-Печерської лаври виїхала знімальна група 5-го каналу, щоб зняти монаші грядки над печерами. З групою поїхала молода журналістка Наталя Т. Буквально за кілька хвилин до групи вибіг владика Павєл, відібрав в оператора камеру і вдарив нею журналістку в обличчя. Ударив з такою силою, що вибив Наталі передні зуби. Я бачила її після того удару, на неї боляче було дивитись...

Читайте також: Обитель сепаратизму і зла. Що робити з РПЦ в Україні

Цей скандал не став публічним. Знімальна група ще й мусила підписати лист-вибачення на адресу владики Павла за "незаконну зйомку" на території Лаври. На цьому інцидент було вичерпано.

Розповідаю цю історію з єдиної причини. Щоб краще було видно, який довгий і тяжкий шлях ми пройшли за ці останні 15 років. Від прийняття повного беззаконня, бандитизму і взагалі монополії Москви на українську святиню Лавру (власне на всі три Лаври) до запізнілого прозріння, що російській агентурі в попівських ризах не місце в Україні. Питання лише в тому, чи добре засвоєні уроки.

Джерело

Про авторку. Мирослава Барчук, журналістка

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.

Новини
Суспільство
Україна
УПЦ МП
Читайте також:
NASAMS
21 листопада, 2022 понедiлок
Литва після інциденту з ракетою в Польщі вирішила не передавати Україні NASAMS
24 листопада, 2022 четвер
Росіяни вже розуміють, що з Півдня їм доведеться відступати, - Гуменюк
24 листопада, 2022 четвер
Прем'єр-міністр Словаччини подарував Орбану шарф з актуальними кордонами
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.74
    Купівля 39.74
    Продаж 40.48
  • EUR
    Купівля 40.2
    Продаж 41.26
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
25 листопада
08:15
Америка зсередини, кохання на війні та правда і брехня від директора ФБР – 5 книг, в яких (не) цінують слова
08:06
ракета
Окупанти поцілили в об'єкт цивільної інфраструктури на Запоріжжі
07:50
Втрати ворога
ЗСУ знищили 20 окупантів і дві вантажівки на Запоріжжі
07:22
школа окупант
Загарбники змушують жителів окупованого Мостового переоформлювати документи на нерухомість і землю, - Генштаб
07:01
Світло
На Хмельниччині без світла залишаються 437 тис. споживачів, область серед регіонів з найскладнішою ситуацією з електропостачанням
06:39
зниклі безвісти
Під час війни в Україні понад 15 тис. людей зникли безвісти, - ICMP
05:48
Ексгумація тіл Харківщина
На Харківщині ексгумували ще два тіла чоловіків, яких убили росіяни
05:28
Ілон Маск
Маск оголосив "амністію" заблокованих акаунтів у Twitter
04:45
Анонс
Гарет Бейл, ЧС-2022, збірна Уельсу
ЧС-2022: розклад усіх матчів і трансляцій 25 листопада
04:18
кібербезпека
У Держспецзв'язку дали поради українцям: як безпечно користуватись Bluetooth
03:35
електроенергія
Більше половини мешканцям Дніпра повернули світло
03:04
Інфографіка
збірна Бельгії, Тібо Куртуа, ЧС-2022
ЧС-2022: який вигляд мають турнірні таблиці після 1-го туру групового етапу
02:42
Голодомор
Об’єднаний перехідний кабінет Білорусі визнав Голодомор в Україні геноцидом
02:39
Сумщина, обстріли
Російські терористи з мінометів обстріляли житловий будинок на Сумщині
02:18
ЗСУ
ЗСУ знищили російські склади у Каховці, Новій Каховці і Горностаївці
02:07
Норвегія газ
Міністри енергетики країн ЄС не змогли погодити обмеження ціни на газ "через глибокі розбіжності"
01:45
Оновлено
Михайло Волинець
Нардепа Михайла Волинця оголосили у розшук. Депутат каже, що дізнався про це зі ЗМІ
01:18
збірна Португалії, Кріштіану Роналду
Роналду встановив унікальний рекорд на ЧС з футболу
00:43
Меркель, Путін, Макрон
Меркель заявила, що спільно з Макроном намагалась налагодити діалог з Путіним
00:41
Оновлено
Запоріжжя
На околиці Запоріжжя пролунали вибухи. Ракети влучили поруч з лікарнею
00:29
літак
Євроконтроль надасть авіадиспетчерам України та Молдови €46,5 млн підтримки через блокування повітряного руху
00:13
на фото ЗСУ
ЗСУ знищили С-300 росіян, з якого терористи вбили немовля на Запоріжжі
2022, четвер
24 листопада
23:57
ОБСЄ
Зеленський закликав реформувати Парламентську асамблею ОБСЄ
23:47
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 24 листопада
23:39
полігон
Хорватія навчатиме українських військових, - Резніков
23:35
Оновлено
Херсон
Росіяни обстріляли житловий район Херсона: вбито сімох людей
23:30
Оновлено
Кріштіану Роналду
ЧС-2022: результати усіх матчів 24 листопада
23:20
ЧС-2022, збірна Бразилії
Бразилія перемогла Сербію на чемпіонаті світу з футболу
23:14
мобілізовані росіяни
Близько $82 млрд. Росія витратила на війну в Україні вже чверть свого бюджету, - Forbes
22:52
вакцина
Ефективна проти усіх 20 відомих підтипів вірусу. У США розробили універсальну вакцину від грипу
22:37
Президент України Зеленський
"Це помста тих, хто програв": Зеленський прокоментував обстріли Херсона й анонсував "вагомі новини" щодо гарантій безпеки для України
22:28
Укриття в Естонії
Країни Балтії, Польща та Фінляндія готують укриття на випадок агресії з боку Росії
22:02
"Книга року BBC – 2022": оприлюднено короткі списки номінантів
21:52
З 30 липня Україна експортуватиме до ЄС електроенергії у 2,5 рази
Керівник Yasno про темпи відновлення електрики: система не може одразу вийти на базовий рівень генерації
21:51
Секретар РНБО України Олексій Данілов
"Вони співпрацювали з терористами": Данілов підтвердив ліквідацію іранських інструкторів у Криму
21:26
росія
У Воронезькій області РФ готують евакуацію жителів 100-кілометрової зони біля кордону з Україною - переселити мають понад 270 тис. осіб
21:13
Оновлено
Внаслідок російського обстрілу багатоповерхівки у Вишгороді загинуло 7 жителів, ще 30 постраждали
21:00
ЮНЕСКО
Постпред Росії пішов з посади керівника ключового комітету ЮНЕСКО
20:27
Нідерланди-Україна
Нідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму
20:15
Розміщення в Україні ЗРК Patriot, які нададуть Польщі, можливе лише після консультацій з НАТО, - Німеччина
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV