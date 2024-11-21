У МВФ пообіцяли ухвалити рішення щодо наступного траншу для України найближчими тижнями
Упродовж найближчих тижнів виконавча рада МВФ збереться для розгляду результатів шостого перегляду програми EFF для України та ухвалення рішення стосовно виділення чергового траншу
Про це повідомила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак під час брифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.
"Щодо часу, коли Виконавча рада проведе засідання, ми очікуємо, що воно відбудеться ближчими тижнями", - зазначила представниця Фонду.
Вона також уточнила, що керівництво Фонду ухвалюватиме рішення щодо виділення Україні чергового траншу до $1,1 млрд.
Зазначається, що в разі згоди це збільшить загальну суму, яку Україна отримає в межах програми розширеного фінансування (EFF), до $9,8 млрд.
Окрім того, за словами Козак, у 2025 році Україна може отримати за цією угодою ще $2,7 млрд у кількох траншах.
- Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна та Міжнародний валютний фонд домовилися на експертному рівні про шостий перегляд програми у рамках механізму розширеного фінансування EFF.
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