У МВФ пообіцяли ухвалити рішення щодо наступного траншу для України найближчими тижнями

Про це повідомила директорка Департаменту з питань комунікацій МВФ Джулія Козак під час брифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.

"Щодо часу, коли Виконавча рада проведе засідання, ми очікуємо, що воно відбудеться ближчими тижнями", - зазначила представниця Фонду.

Вона також уточнила, що керівництво Фонду ухвалюватиме рішення щодо виділення Україні чергового траншу до $1,1 млрд.

Зазначається, що в разі згоди це збільшить загальну суму, яку Україна отримає в межах програми розширеного фінансування (EFF), до $9,8 млрд.

Окрім того, за словами Козак, у 2025 році Україна може отримати за цією угодою ще $2,7 млрд у кількох траншах.