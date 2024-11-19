Україна та МВФ домовилася про черговий транш кредиту
Україна та Міжнародний валютний фонд 19 листопада домовилися на експертному рівні про шостий перегляд програми у рамках механізму розширеного фінансування EFF
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Він зазначив, що це дозволить Києву залучити до державного бюджету ще 1,1 млрд доларів.
"Очікуємо, що виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом", - додав прем'єр.
За його словами, у Фонді відзначили прогрес України у виконанні структурних маяків та зобов'язань, а також наголосили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість.
- Нещодавно повідомлялося, що Україна розраховує наприкінці грудня отримати наступний транш від Міжнародного валютного фонду (МВФ) у розмірі 1,1 млрд доларів.
- Актуальне
- Важливе