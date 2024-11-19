Україна та МВФ домовилася про черговий транш кредиту

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він зазначив, що це дозволить Києву залучити до державного бюджету ще 1,1 млрд доларів.

"Очікуємо, що виконавча рада МВФ ухвалить відповідне рішення найближчим часом", - додав прем'єр.

За його словами, у Фонді відзначили прогрес України у виконанні структурних маяків та зобов'язань, а також наголосили, що українська економіка продовжує демонструвати стійкість.