У Краснопіллі на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію населення
У селищі Краснопілля Сумської області оголосили обов'язкову евакуацію населення в безпечніші райони
Про це повідомили в Краснопільській селищній раді.
Всі охочі евакуюватися зможуть звернутися до Краснопільської селищної ради за адресою: Краснопілля, вулиця Мезенівська, 2, кабінет №12 для попереднього запису.
Для отримання допомоги, поселення, статусу евакуйованого тощо необхідно буде оформити довідку про евакуацію за адресою: Суми, вул. Іллінська, 7.
При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу – паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, довідку про інвалідність, документи на пільги тощо.
У селищній раді зазначили, що в разі відмови від евакуації необхідно звернутися до Краснопільської селищної ради та оформити письмову відмову.
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