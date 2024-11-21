У Краснопіллі на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію населення

Про це повідомили в Краснопільській селищній раді.

Всі охочі евакуюватися зможуть звернутися до Краснопільської селищної ради за адресою: Краснопілля, вулиця Мезенівська, 2, кабінет №12 для попереднього запису.

Для отримання допомоги, поселення, статусу евакуйованого тощо необхідно буде оформити довідку про евакуацію за адресою: Суми, вул. Іллінська, 7.

При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу – паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, довідку про інвалідність, документи на пільги тощо.

У селищній раді зазначили, що в разі відмови від евакуації необхідно звернутися до Краснопільської селищної ради та оформити письмову відмову.