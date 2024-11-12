РФ щодня атакує Сумщину в середньому 30 КАБами і 40 FPV-дронами

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Володимир Артюх в етері телемарафону "Єдині новини".

За його словами, кожного дня на Сумщині в середньому фіксують 30 КАБів і 40 FPV-дронів, які завдають значної шкоди прикордонним громадам, а також обласному центру.

Читайте також: КАБ: що таке керована авіаційна бомба, її характеристики, як від неї захиститися

Зокрема, по Краснопіллю, за листопад було застосовано 8 КАБів, внаслідок чого поранено 6 людей. Також через атаки РФ тут знищено школу, дитячий садочок, житлові будинки та магазини.

"На раду оборони буде винесено питання щодо евакуації населення з Краснопільської громади, адже йдеться про захист і збереження життя кількох тисяч людей і дітей у тому числі", - додав Володимир Артюх.