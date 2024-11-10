Армія РФ вдарила з артилерії по прикордонню Сумщини: є загиблий та поранена
Російська окупаційна армія 10 листопада обстріляла з артилерії прикордоння Сумської області, внаслідок чого загинув чоловік, тяжкі поранення отримала жінка
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Як зазначає слідство, близько 15:20 окупанти з артилерії обстріляли цивільну інфраструктуру Свеської громади Шосткинського району.
"Унаслідок атаки ворога загинув 52-річний чоловік, 58-річна жінка отримала тяжкі поранення. Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів", - йдеться у повідомленні.
- 8 листопада окупаційна армія атакувала балістикою критичну інфраструктуру в Сумах. Внаслідок обстрілу двох людей поранено.
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