Росіяни атакували балістикою критичну інфраструктуру на Сумщині
У п'ятницю, 8 листопада, російська окупаційна армія атакувала балістикою критичну інфраструктуру в Сумській області
Про це повідомили в Сумській ОВА.
"Сьогодні, 8 листопада, ворог завдав ракетного удару (балістика) по критичній інфраструктурі Сумської громади", - йдеться в повідомленні.
В ОВА додали, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки уточнюють.
- Російська терористична армія в середу, 6 листопада, вдарила по залізничній інфраструктурі в Сумській області, внаслідок чого загинула жінка, постраждала чергова переїзду.
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