Росіяни атакували балістикою критичну інфраструктуру на Сумщині

Про це повідомили в Сумській ОВА.

"Сьогодні, 8 листопада, ворог завдав ракетного удару (балістика) по критичній інфраструктурі Сумської громади", - йдеться в повідомленні.

В ОВА додали, що на місці працюють аварійно-рятувальні служби. Наслідки атаки уточнюють.