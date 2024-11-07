РФ вдарила по залізничній інфраструктурі на Сумщині: поранено чергову по переїзду

Про це інформує Укрзалізниця.

"Внаслідок ворожого обстрілу Сумщини поранено чергову по переїзду. Залізничницю з травмою плеча доставлено до лікарні та надано всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, внаслідок російського обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру, зокрема елементи енергопостачання та колії.