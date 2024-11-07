РФ вдарила по залізничній інфраструктурі на Сумщині: поранено чергову по переїзду
Російська терористична армія у середу, 6 листопада, вдарила по залізничній інфраструктурі у Сумській області, внаслідок чого зазнала поранень чергова по переїзду
Про це інформує Укрзалізниця.
"Внаслідок ворожого обстрілу Сумщини поранено чергову по переїзду. Залізничницю з травмою плеча доставлено до лікарні та надано всю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, внаслідок російського обстрілу пошкоджено залізничну інфраструктуру, зокрема елементи енергопостачання та колії.
- 26 вересня на Сумщині внаслідок ворожої атаки дронами на залізничну станцію дістали поранення троє залізничників. Також пошкоджено будівлю вокзалу.
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