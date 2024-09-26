РФ атакувала залізничну станцію на Сумщині: поранено трьох працівників УЗ

Про це поінформувала пресслужба Укрзалізниці.

"Так, поранено одного працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки, працівника воєнізованої охорони та служби зв’язку, які прямували у відрядження. Постраждалим залізничникам надано всю необхідну медичну допомогу", - розповіли в УЗ і додали, що життю постраждалих наразі нічого не загрожує.



Унаслідок обстрілу РФ також пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів.

"На щастя, постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу немає. Усі поїзди Укрзалізниці в регіоні прямують за розкладом", - додали у пресслужбі компанії.

Своєю чергою прокуратура Сумщини уточнила, що окупанти здійснили обстріл FPV-дронами. РФ завдала удару по залізничній станції в м. Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.

Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.