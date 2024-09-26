РФ атакувала залізничну станцію на Сумщині: поранено трьох працівників УЗ
На Сумщині внаслідок ворожої атаки дронами на залізничну станцію дістали поранення троє залізничників. Також пошкоджено будівлю вокзалу
Про це поінформувала пресслужба Укрзалізниці.
"Так, поранено одного працівника вагонного господарства, який виконував свої посадові обов’язки, працівника воєнізованої охорони та служби зв’язку, які прямували у відрядження. Постраждалим залізничникам надано всю необхідну медичну допомогу", - розповіли в УЗ і додали, що життю постраждалих наразі нічого не загрожує.
Унаслідок обстрілу РФ також пошкоджено будівлю вокзалу та вибито 15 склопакетів.
"На щастя, постраждалих серед пасажирів та робітників вокзалу немає. Усі поїзди Укрзалізниці в регіоні прямують за розкладом", - додали у пресслужбі компанії.
Своєю чергою прокуратура Сумщини уточнила, що окупанти здійснили обстріл FPV-дронами. РФ завдала удару по залізничній станції в м. Хутір-Михайлівський (Дружба) Шосткинського району.
Відкрито провадження щодо порушення законів і звичаїв війни.
- 24 вересня на Сумщині росіяни атакували безпілотником приватний будинок, унаслідок чого загинув чоловік.
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