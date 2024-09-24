На Сумщині росіяни атакували безпілотником приватний будинок: загинув чоловік

Про це повідомила пресслужба прокуратури Сумщини.

"За даними слідства, 24 вересня 2024 року близько 12:00, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог безпілотником атакував приватне домогосподарство в Новослобідській громаді Конотопського району. Внаслідок атаки окупантів загинув 63-річний господар будинку", - йдеться у повідомленні.

Відкрито провадження за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).