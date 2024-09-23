Окупанти на Сумщині скинули дрон на автобус з пасажирами: двоє постраждалих

Про це повідомляє голова Сумської ОВА Ігор Кальченко.

"Сьогодні вранці, 23 вересня у Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, в якому їхали місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у результаті обстрілу дві людини зазнали поранень. Потерпілих евакуювали до медичного закладу.