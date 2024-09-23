Окупанти на Сумщині скинули дрон на автобус з пасажирами: двоє постраждалих
Російські загарбники зранку понеділка, 23 вересня, завдали дронового удару по пасажирському автобусу у Сумській області, унаслідок чого постраждали двоє цивільних
Про це повідомляє голова Сумської ОВА Ігор Кальченко.
"Сьогодні вранці, 23 вересня у Миропільській громаді ворожий FPV-дрон влучив по рейсовому автобусу, в якому їхали місцеві жителі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у результаті обстрілу дві людини зазнали поранень. Потерпілих евакуювали до медичного закладу.
- Цього ж ранку російські окупанти атакували дроном автомобіль швидкої допомоги у Херсонській області. У результаті обстрілу постраждали двоє людей.
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