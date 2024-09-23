Росіяни зранку вдарили дроном по швидкій на Херсонщині: поранено двох цивільних
Російські окупанти зранку понеділка, 23 вересня, атакували дроном автомобіль швидкої допомоги. У результаті обстрілу постраждали двоє цивільних
Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.
Зазначається, що обстріл стався близько 06:20 поблизу Ромашкового Білозерської громади. Російські військові скинули вибуховий пристрій з дрона на автомобіль швидкої медичної допомоги, який їхав на виклик у Херсонському районі.
Унаслідок влучання ворожого дрону поранень зазнали водій та фельдшер. Обох потерпілих госпіталізували.
Як уточнили у Херсонській ОВА, через російський обстріл постраждав 58-річний фельдшер та 50-річний водій "екстренки". У них – вибухові травми і контузії.
Олешківська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Напередодні ввечері, 22 вересня, російська окупаційна армія вдарила КАБами по Запоріжжю. Унаслідок цього поранення отримали 13 людей. Частково зруйновані будівлі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе