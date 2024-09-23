Росіяни зранку вдарили дроном по швидкій на Херсонщині: поранено двох цивільних

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що обстріл стався близько 06:20 поблизу Ромашкового Білозерської громади. Російські військові скинули вибуховий пристрій з дрона на автомобіль швидкої медичної допомоги, який їхав на виклик у Херсонському районі.

Унаслідок влучання ворожого дрону поранень зазнали водій та фельдшер. Обох потерпілих госпіталізували.

Як уточнили у Херсонській ОВА, через російський обстріл постраждав 58-річний фельдшер та 50-річний водій "екстренки". У них – вибухові травми і контузії.

Олешківська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.