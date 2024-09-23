Окупанти ввечері 22 вересня атакували КАБами Запоріжжя: 6 постраждалих
Увечері неділі, 22 вересня, російська окупаційна армія вдарила КАБами по Запоріжжю. Унаслідок цього поранення отримали 6 людей. Частково зруйновані будівлі
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Близько 23:00 начальник ОВА повідомив про вибухи у Запоріжжі.
Уже пізніше він уточнив, що внаслідок удару, за попередньою інформацією, постраждали 5 людей.
"Внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа. На місці працюють рятувальники", - повідомив Федоров.
Фото: Нацполіція
Поліція Запорізької області повідомила, що ворог завдав 6 ударів, попередньо, керованими авіабомбами по території обласного центру та району.
За даними правоохоронців, ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. Одну постраждалу жінку деблокували з пошкодженого будинку.
Станом на 00:56 кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 6, пише Федоров.
"Рятувальники, поліцейські, комунальники, медики і соціальні працівники разом ліквідують наслідки удару і допомагають постраждалим", - повідомив очільник ОВА.
- Того ж вечора ворог вдарив по Конотопу Сумської області. Міська влада закликала жителів запастися водою.
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