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Оновлено

Окупанти ввечері 22 вересня атакували КАБами Запоріжжя: 6 постраждалих

Катерина Єсікова
23 вересня, 2024 понедiлок
01:00
Війна з Росією Обстріл Запоріжжя

Увечері неділі, 22 вересня, російська окупаційна армія вдарила КАБами по Запоріжжю. Унаслідок цього поранення отримали 6 людей. Частково зруйновані будівлі

Зміст

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 23:00 начальник ОВА повідомив про вибухи у Запоріжжі.

Уже пізніше він уточнив, що внаслідок удару, за попередньою інформацією, постраждали 5 людей. 

"Внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа. На місці працюють рятувальники", - повідомив Федоров.

Обстріл Запоріжжя

Фото: Нацполіція

Поліція Запорізької області повідомила, що ворог завдав 6 ударів, попередньо, керованими авіабомбами по території обласного центру та району. 

За даними правоохоронців, ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. Одну постраждалу жінку деблокували з пошкодженого будинку.

Станом на 00:56 кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 6, пише Федоров.

"Рятувальники, поліцейські, комунальники, медики і соціальні працівники разом ліквідують наслідки удару і допомагають постраждалим", - повідомив очільник ОВА.

  • Того ж вечора ворог вдарив по Конотопу Сумської області. Міська влада закликала жителів запастися водою.
Теги:
Запоріжжя
російська армія
ракетний удар
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