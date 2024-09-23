Окупанти ввечері 22 вересня атакували КАБами Запоріжжя: 6 постраждалих

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Близько 23:00 начальник ОВА повідомив про вибухи у Запоріжжі.

Уже пізніше він уточнив, що внаслідок удару, за попередньою інформацією, постраждали 5 людей.

"Внаслідок удару частково зруйновані будівлі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані будинки. Здійнялася пожежа. На місці працюють рятувальники", - повідомив Федоров.

Фото: Нацполіція

Поліція Запорізької області повідомила, що ворог завдав 6 ударів, попередньо, керованими авіабомбами по території обласного центру та району.

За даними правоохоронців, ворожі боєприпаси влучили по об’єктах цивільної інфраструктури. Одну постраждалу жінку деблокували з пошкодженого будинку.

Станом на 00:56 кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 6, пише Федоров.

"Рятувальники, поліцейські, комунальники, медики і соціальні працівники разом ліквідують наслідки удару і допомагають постраждалим", - повідомив очільник ОВА.